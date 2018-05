GP de España Honda sigue asustando a sus rivales Cal Crutchlow rueda sobre el trazado de Jerez. / Javier Soriano (Afp) Cal Crutchlow se lleva la 'pole' en Jerez destrozando el récord de la vuelta rápida que estaba en manos de Jorge Lorenzo desde 2015, en un buen día de Dani Pedrosa | Marc Márquez saldrá quinto, con el líder Dovizioso octavo BORJA GONZÁLEZ JEREZ DE LA FRONTERA Domingo, 6 mayo 2018, 07:22

Marc Márquez fue segundo en Catar a 27 milésimas de Andrea Dovizioso, en un circuito en el que Honda había estado sufriendo en los últimos años. Victoria de Cal Crutchlow en Argentina, en una carrera en la que el propio Márquez la lió, pero en la que exhibió un ritmo muy superior a sus rivales. Triunfo incontestable y 'pole' en Austin para el 93. Y 'pole' de Crutchlow en Jerez, con un tiempo por debajo del récord que había establecido Jorge Lorenzo en 2015, con Dani Pedrosa segundo.

«Yo veo a la Honda muy fuerte, no sólo aquí, desde pretemporada. Han dado un gran paso adelante», comentó Jorge Lorenzo, cuarto en la clasificación disputada este sábado. «Ahora mismo están por delante», confirmó también Valentino Rossi, décimo y corroborando los problemas que el equipo oficial Yamaha está teniendo en Jerez; el oficial, porque Johann Zarco volvió a sacar petróleo de la moto 2016 para colocarse tercero en la parrilla de salida, por detrás de las dos Honda, en la octava ocasión consecutiva en la que el francés sale desde la primera línea.

«Todos queremos más y que las cosas sean mejores, pero estando en la 'pole' y con los resultados de este año no podemos quejarnos del trabajo que ha hecho Honda», indicó Crutchlow, uno de los favoritos a ganar este domingo en la primera prueba europea del calendario, un papel que comparte con Pedrosa, con las Suzuki de Alex Rins (sexto) y Andrea Iannone (séptimo), a tenor de lo comentado por los pilotos top de la parrilla de la clase reina, incluso con Andrea Dovizioso (octavo) y, por supuesto, con Márquez, que pese a 'sólo' clasificarse quinto volvió a dejar muy buenas sensaciones en todas las sesiones de entrenamientos.

«Ha sido un día bastante positivo porque me he encontrado muy bien y tenía buen ritmo», explicó acerca de la segunda jornada Márquez, que sufrió su segunda caída en el Gran Premio de España, la cuarta de lo que va de año. «Será importante, súper importante, elegir bien el neumático trasero y desde ese momento hacer una buena carrera; aunque me encuentro muy bien hay cuatro o cinco pilotos que tienen un ritmo muy similar. Dani, Crutchlow y las dos Suzuki tienen un buen ritmo; Dovizioso, aunque no está cerca, también tiene un buen ritmo, y Lorenzo es un poco más incógnita pero será interesante ver qué puede hacer».

El mallorquín comenzó a mejorar sus sensaciones este viernes con la recuperación de algunas piezas de la moto 2017 por parte de Ducati, lo que le permite ser más optimista tras la depresión de Austin. «Las modificaciones que Ducati ha traído aquí hace que la moto sea más estable y más tranquila. El problema que tenía la nueva moto se nota un poco menos ahora y es más manejable en las curvas. Los resultados están ahí, aunque lo más importante es la carrera. Sin una buena carrera esta cuarta posición no servirá de nada», reconoció Lorenzo.

Incógnita

Y es que la incógnita de la carrera es lo que mantiene en vilo a todos los pilotos de la parrilla. Con el nuevo asfalto, con la goma que dejarán en pista las motos de Moto3 y Moto2 y con la previsión del aumento de temperaturas para este domingo, se antoja como crucial cómo gestione cada uno los neumáticos, lo que permitirá o no replicar lo visto en entrenamientos. Un factor que fue decisivo en 2017, y no sólo en la prueba andaluza.

«Hemos mejorado algunas cosas aunque lo más importante va a ser los neumáticos, hacerlos trabajar bien durante la carrera», analizó Pedrosa, que aún mantiene dudas sobre su condición física, inmerso como está todavía en el proceso de recuperación de su muñeca derecha. Ese puede ser el punto débil de un piloto que el año pasado recuperó el pulso a MotoGP con un sensacional domingo que le permitió terminar el día en lo más alto del podio.

Jorge Martín marca el paso en Moto3

Y ese es el objetivo reconocido de Jorge Martín en Moto3. El líder de la clase pequeña defenderá su liderato desde la primera posición de la parrilla de salida siendo consciente de los problemas de su teórico principal rival por el título, Arón Canet, que saldrá decimoquinto, y de la regular clasificación del tercer piloto que debería pelear por el cetro hasta el final del año, Enea Bastianini (octavo).

En Moto2 el mejor tiempo (y ritmo de carrera) lo marcó el pupilo de Sito Pons Lorenzo Baldassarri, en una parrilla que tendrá a Alex Márquez segundo como el mejor de los españoles, con el líder de la general y vencedor en Catar y Austin, Pecco Bagnaia, tercero.