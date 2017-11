Márquez luce una bandera con el '1' para evitar polémicas Márquez lució una bandera con el número 1. / afp R. D. CHESTE. Lunes, 13 noviembre 2017, 00:24

Marc Márquez ya había avisado de que no quería polémicas con el asunto de las banderas en caso de proclamarse campeón. Lo hizo el jueves, en la previa del Gran Premio de la Comunitat. «Si al final gano, ya veremos qué bandera saco. Al final, la que representa a mi gente es la del '93'», dijo el piloto en referencia al número que siempre le ha acompañado desde que entrara en el 'paddock' hace ya nueve temporadas.

El de Cervera, un pueblo de Lleida, intentaba adelantarse con sus declaraciones a una polémica que estaba servida. Hace ya algunos años que Márquez no pasea la bandera española cuando gana, tampoco luce la 'senyera' que representa a Cataluña. En un tiempo en el que el asunto está de plena actualidad, el piloto de Honda tomó el camino del medio para que su victoria no se centrara en cómo celebraba la misma. Al final no fue el '93' sino el '1' el número que Márquez lució en la bandera en los instantes posteriores a la carrera de MotoGP. Márquez se puso el número de los campeones tanto en la bandera como en las camisetas conmemorativas.