María Herrera: «Mi objetivo es ganar un Mundial de Moto3» María Herrera en Australia con los colores del Aspar Team. / team aspar «He rodado rápido, no me invento nada. Lo he demostrado pero no he tenido un proyecto a dos años» MOISÉS RODRÍGUEZ * MRODRIGUEZ@LASPROVINCIAS.ES Lunes, 13 noviembre 2017, 00:26

María Herrera nunca ha perdido la esperanza. Desde pequeña quiere ser piloto de motos. No sólo sueña con ser campeona del mundo: pelea por ello. Por ello tampoco se vino abajo cuando se quedó sin equipo en el tramo final de temporada. Corrió con el Aspar Team en la gira asiática y ha podido completar el año. «Yo no pierdo la esperanza de estar en Cheste, estamos mirando cosas», avisaba en Sepang. La toledana, que estudia un módulo de nutrición, tiene más arraigo con la Comunitat que sus veranos en Gandia. Se curtió en el campeonato de promoción del Circuit, por lo que no deja de ser especial para ella correr este fin de semana con la moto de la Cuna de Campeones.

-¿Qué significa para usted correr en Valencia y con el equipo de la Cuna de Campeones?

-En Cheste he dado más vueltas que una peonza. Casi todas las carreras de la Cuna de Campeones eran aquí y es un circuito que me gusta mucho. Lo tengo como mi segunda casa, porque además veraneo por aquí. Además, he entrenado con muchos pilotos de la Cuna. Es una alegría poder correr en el Mundial con este equipo.

-En la gira asiática estaba fuera y le llegó la oportunidad de correr con el Aspar Team, ¿cómo fue la experiencia?

-Me había quedado fuera y me llamaron para decirme que iba a Australia y Malasia. De estar en casa a correr las últimas carreras es una alegría. Estaba recuperándome de la lesión, pero fui a Phillip Island con ganas y muy contenta de disfrutar de un equipo que sabía que era muy profesional.

-Además, ya conocía la estructura y había entrenado con ellos...

-Sí, los conozco a casi todos, hemos rodado muchos años juntos.

-¿Fue muy difícil adaptarse a la Mahindra y se nota que la marca no sigue en el Mundial?

-La moto es muy diferente a la KTM (la que ha llevado el resto del año y este fin de semana en Cheste). No se percibe que el año que viene no vayan a estar. Lo han dado todo hasta final de temporada, pero sí se nota que la moto no da lo que debe dar.

-Mire que ha tenido contratiempos y sigue empecinada en estar en el Mundial...

-Esto es demasiado complicado para haber llegado hace tres años al Mundial y ser casi campeona de España. Hemos tenido muchos problemas y me da un poquito de rabia. El primer año fue bien y luego se complicó todo.

-Ha corrido al nivel de Navarro o Quartararo en el FIM CEV y ahora ellos están consolidados en el Mundial. ¿Es mucho más difícil para vosotras?

-Sí. He rodado rápido y he estado en tiempos, yo no me puedo inventado nada. Lo he demostrado pero no he tenido la oportunidad con un proyecto a dos años y poder trabajar con tranquilidad. Siempre es como un todo o nada, y así resulta complicado.

-¿Pero cree que esto se debe a que sea mujer?

-Hay gente que no confía en las mujeres. No sé si se debe a eso o a qué, pero yo voy dando tumbos.

-¿Por qué hay tan pocas mujeres en las parrillas?

-Porque es complicado. Yo a veces lo hablo con mis amigas y sus padres no les dejan coger una moto. Eso condiciona a la hora de entrenar. El mío no me ha prohibido nunca nada.

-Es que su padre es un loco de las motos... en eso tuvo suerte.

-Sí, primero cogió la moto mi hermana, que era la mayor, luego yo, y después mi hermano. Yo fui la loca a la que gustaron las carreras.

-¿Qué le gusta de las carreras?

-Competir con gente.

-Una vez se enfunda el mono, ¿se nota que pelea con chicos?

-No. A ver, está claro que para ellos sí, pero cuando me meto en el casco pienso que soy piloto y quiero dar lo mejor, no pienso en a quién voy a adelantar. Ellos sí se nota, pero que hagan lo que quieran.

-¿En qué lo nota?

-Bueno, en que les da rabia. Lo he hablado a veces con ellos y lo sé por algún comentario. Pero bueno, es lo que hay.

-Tampoco puede cambiar su condición para competir...

-¡No, no, y tampoco lo haría!

-¿Debería haber una categoría femenina en el Mundial, o una de las cosas buenas del motociclismo es las carreras mixtas?

-Competir con ellos me gusta, doy lo mejor y se evoluciona mucho más, pero tampoco se valora. Competir con ellos me gusta. Igual una categoría femenina estaría bien para las que no les gusta competir con chicos. Ellos tienen más facilidades que nosotras.

-¿Tienen las pilotos alguna desventaja fisiológica, como sí ocurre en otros deportes?

-Bueno, no cogemos la moto en vilo. Yo en Moto3 no lo noto, en Moto2 no lo sé, supongo que tienes que ponerte más fuerte. En MotoGP sólo hay que ver los cuerpos que tienen los pilotos...

-¿Sería posible que corriese una mujer en MotoGP?

-No lo sé, hasta que no lo coja...dr

-¿Tiene esperanza en llegar?

-Sí, un piloto lucha para estar lo más arriba posible.

-Al menos tener la oportunidad de hacer algún test...

-Ojalá. Yo quiero ganar el Mundial de Moto3, ese es mi objetivo. El test, cuando me lo gane.

-En los últimos meses se ha polemizado por la presencia de las paragüeras. ¿Qué opina?

-No lo sé. El otro día aparecieron chicos y estaba bien (ríe). Es que no sé qué decir. Es un trabajo como otro cualquiera, ¡no vamos a echar las paragüeras!