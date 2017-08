GP de Austria Marc Márquez: «Hay que rematarlo» 02:00 Photocall3000 / Eva Frías El catalán, optimista después de lograr su quinta pole de la campaña; la tercera consecutiva. BORJA GONZÁLEZ Spielberg Sábado, 12 agosto 2017, 22:16

«La verdad es que ves las caras dentro del box… y son de sorpresa», reconoció Marc Márquez tras lograr su quinta pole del año, la 70 en su carrera deportiva

-¿Sorprende la mejora?

El equipo ha hecho un gran cambio respecto al año pasado. En Brno ya probamos bastantes cosas, algunas interesantes, y aquí salimos con lo que creíamos era mejor. Ya en el FP1 me encontré muy bien, con buen ritmo, lo que me permitió concentrarme en pilotar y probar pequeñas cosas. Pero bueno, al final creo que vamos mejor de lo esperado. Sí que es cierto que las otras Honda no están tan fuertes.

-¿Por qué? ¿Por la moto o por usted?

Bueno, al final creo que todo: el equipo y yo esforzándome al cien por cien. Salí al máximo desde el FP1 hasta ahora que he tenido una pequeña caída, algo con lo que estar atento también. Mientras nosotros lo podamos salvar, me da igual lo que haga el resto. Yo estoy con mi equipo, mi box y hasta ahora ha ido muy bien pero hay que rematarlo.

-¿Qué queda por mejorar?

La única duda que tengo es el neumático trasero, entre el medio y el duro. El blando lo he probado pero no va muy bien a final de carrera. El duro lo ha probado poca gente, sólo Valentino Rossi creo, y el medio parece tener bastante grip. Dovizioso ha hecho vuelta rápida con él, así que será importante analizarlo y probarlo.

-¿Marcará esa elección la carrera?

Yo creo que es lo más importante. El delantero creo que está bastante claro pero veremos si tenemos suerte y tenemos una temperatura similar a la de hoy (por el sábado). Eso nos ayudará a tener todo un poco más claro. Pero dicen que quizás suba la temperatura. Pero la duda es el trasero, con el duro me he encontrado bastante bien, creo que he podido marcar 1’24.1, con bastantes vueltas, pero el grip inicial del medio es muy bueno.

-Viñales dice que va volando y ellos no mejoran, ¿siente que deprime a la competencia?

Después de la carrera te lo digo. Puedes hacerlo bien durante un fin de semana, estar delante, pero el domingo es el que importa, que es cuando se reparten los puntos. Yo estoy centrado en mi box para dar el cien por cien y aunque verte delante te da confianza, esa misma confianza la tienes que saber gestionar para no intentar cosas que no tocan en ese momento.