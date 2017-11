Keanu Reeves: «Cheste me parece increíble, me gustaría rodar aquí»

Restan cinco minutos para las 14 horas. Mientras los pilotos de MotoGP se preparan para salir a pista, Keanu Reeves entra en el Circuit. Gorra, barba, pelo largo, americana y camiseta. No pasa inadvertido. La noticia corre como un reguero de pólvora por el paddock. '¡Neo está en Cheste!'. Varias generaciones han compartido horas de cine y años de espera, vibrando con el desenlace de la trilogía de Matrix. Mucho más trepidante es el motociclismo, deporte que ha seducido al intérprete. Durante unos minutos, habla de ello de forma desenfadada en una conversación a tres bandas en la que es clave la labor de Cristina Sevila en la traducción.

-¿Qué le ha parecido el Circuit?

-Es mi primera vez aquí y me ha parecido absolutamente increíble. El ambiente que se vive y cómo rodean las gradas la pista, es fantástico.

-Muy al estilo del deporte americano, con ese sentido de espectáculo que la gente puede verlo todo y, en cierto modo, interactuar...

-Sí, claro. Creo que mucha gente lo comparará a Nascar.

-Sus inicios como actor se recuerdan con 'Speed', una película en la que todo iba a toda velocidad. ¿Qué le ha cautivado de las carreras, que son otro mundo trepidante?

-Para empezar, me encanta el aspecto de las motos de competición. Además, a mí me encanta la velocidad, disfruto subiéndome a la moto, con el ambiente y la naturaleza. La verdad es que me cautiva todo lo que envuelve este mundo.

-Tuvo la oportunidad de rodar en el circuito de Suzuka. ¿Qué le pareció la experiencia?

-La de Suzuka fue una experiencia increíble, con gente maravillosa y estar en el corazón del espíritu japonés fue realmente un momento para ver y del cual formar parte. El ambiente era alucinante.

-¿Le gustaría rodar también en este circuito?

-(Abre los ojos). Sí, por supuesto, sería fantástico rodar aquí.

-Después de la experiencia de Japón, ha ido a carreras del AMA (el campeonato estadounidense de Superbike) y ahora en Valencia, ¿qué concepto de motociclismo le gusta más, el oriental, el norteamericano o el europeo?

-No puedo escoger uno en concreto, son todos diferentes y me gustan. Cada uno es único con sus culturas. También es la primera vez que vengo a ver un campeonato en España, tengo que experimentarlo. Este lo estoy conociendo ahora, pero ya puedo sentir la pasión.

-¿Por qué se ha decidido a patrocinar la carrera de Damian Jigalov, un jovencísimo piloto estadounidense de 12 años?

-Porque conocemos a su mánager y estaba buscando patrocinadores para Damian. También tuvimos la oportunidad de conocer al chico y su familia. Pensamos que sería genial intentar ayudar a un joven piloto.

-Y quizás a contribuir a que EE UU vuelva a tener un grandísimo piloto, que no cuenta con un campeón de MotoGP desde Hayden. ¿Por qué cree que ha sucedido esto?

-¡Dios mío! No hay muchas oportunidades para los pilotos americanos, probablemente por eso Jigalov está preparándose fuera. No hay lugar para que se entrene en EE UU.

-¿Se plantea crear su escudería?

-Me encantaría, pero no me lo puedo permitir. No sé, ya veremos, quizá en 10 años.

-Si tuviera que apostar 50 dólares por la carrera de este domingo...

-Apostaría por Márquez, ¡claro!

-Su piloto favorito es Rossi...

-Sí, es fantástico... (duda). Cuanto más he conocido sobre los pilotos los últimos años, más difícil me resulta escoger uno. Cada fin de semana los veo y los sigo, pero quiero que todos hagan lo mejor. Me gusta cuando Rossi lo hace bien, pero también si Pedrosa realiza una gran carrera...

-Entonces se queda con Rossi y con Pedrosa... no con Márquez.

-¡No, no, él también es fantástico! Sólo ponía un ejemplo. También me encanta Lorenzo. Me gusta cada piloto por lo que aportan. Valentino Rossi ya es una leyenda y Márquez está empezando a serlo.

-¿Con cuál se quedaría si tuviera que elegir a uno para protagonizar una cuarta parte de 'Matrix'?

-¡Oh, Dios! (Ríe y se echa las manos a la cabeza). ¡Creo que no podría contestar a esa pregunta!

-Neo es usted y no otro...

-Sí, eso es. No, en serio, no lo sé.