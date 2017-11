Y por fin Martín ganó en una carrera con triplete español

Lo tenía entre ceja y ceja. Incluso desde su box habían empezado a decir que preferían no hablar del objetivo, que sólo pensaban en los entrenamientos sin obsesionarse con eso, con ganar, después de que en los días señalados como perfectos para lograrlo la cosa terminase en ligera frustración. Y al fin llegó. El madrileño Jorge Martín plasmó en carrera lo enseñado en entrenamientos, que tenía un punto más que el resto de pilotos. El sábado, en el oficial, voló, y fue capaz de llegar con mucha más facilidad que el resto a tiempos de récord en el Ricardo Tormo. Aunque Moto3, ya se sabe, es especial; salir desde la pole no garantiza nada, en una categoría loca y muy difícil de gestionar. Y un poco de esto entró en juego. Martín tiró desde el inicio, aunque con Gabriel Rodrigo y el campeón Joan Mir a rueda. Un error con caída del argentino sacó de pista a Mir, que cayó hasta el puesto 19 y que dejó al primero con un colchón de dos segundos que no hizo más que crecer con el paso de las vueltas. Hasta rebasar los seis segundos, un margen que mantuvo hasta la caída de la bandera a cuadros.

Por detrás, consciente de que el objetivo de sumar 11 triunfos en un mismo curso iba a ser imposible, Mir comenzó con una poderosa remontada que exhibió su superioridad en la clase pequeña. En la vuelta 15 ya estaba con el enorme grupo que debía jugarse el segundo y tercer puestos. Cinco después era segundo, un puesto que mantuvo hasta el final. Tras Martín, el cuadragésimo segundo piloto español en ganar una prueba del Mundial de motociclismo, y Mir cruzó la meta el gaditano Marcos Ramírez, que cerró así un triplete español, el primero (y único) en Moto3 en una temporada con 14 victorias de nuestros pilotos.