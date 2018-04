GP de Las Américas Iannone lidera, Márquez domina Maverick Viñales se prepara para rodar. / PAUL BUCK (EFE) Marc Márquez muestra el mejor ritmo de MotoGP en Austin. Martín y Canet al frente de Moto3, Oliveira de Moto2 BORJA GONZÁLEZ Austin (Estados Unidos) Viernes, 20 abril 2018, 23:01

La clasificación de tiempos de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de las Américas de MotoGP dejó la 'sorpresa' del liderazgo de Andrea Iannone. Sorpresa porque el Circuito de las Américas había sido una vez más el rancho de Marc Márquez hasta que el italiano de Suzuki le levantó el mejor registro con la segunda sesión prácticamente finiquitada. Esto en un día con muchas quejas por parte de los pilotos por el estado de la pista texana. Por la mañana, las motos levantaban unas sorprendentes cortinas de polvo en la recta, que dificultaban la visibilidad de los pilotos. A esto se sumó la pobre situación de la pista, parcheada tras unas reparaciones fallidas que buscaban eliminar los numerosos baches de los que se lamentaron los protagonistas de la clase reina en 2017. Un asunto más a tratar en la Comisión de Seguridad programada para más allá de la medianoche en la Península, cuyo tema estrella iba a ser la polémica carrera de Argentina. Y es que esa resaca del Márquez vs Rossi sobrevoló una vez más el arranque del evento estadounidense, aunque en la pista la historia fue la de siempre, la de la competición pura. Más teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas hablan de lluvias para el sábado, lo que le dio una importancia doble a lo vivido el viernes. De cumplirse estos pronósticos, los diez primeros del día –Iannone, Márquez, Viñales, Rossi, Crutchlow, Rins, Lorenzo, Dovizioso, Aleix Espargaró y Pedrosa- irían directamente a esa Q2 que garantiza pelear por la pole y por las cuatro primeras líneas de la parrilla de salida. Es decir, los representantes de las cuatro fábricas grandes –Honda, Yamaha, Suzuki y Ducati- más el líder de la general, Cal Crutchlow, y la Aprilia de Espargaró habrían cumplido con su cometido, con la única ausencia notable de Johann Zarco, y en menor medida de Danilo Petrucci, que compite con la misma moto que Dovizioso y Lorenzo.

En cualquier caso, Iannone se dio el gusto de terminar como el más rápido, aunque fue de nuevo Márquez el que mandó: el de Cervera, con una pequeña caída incluida, estuvo siempre al frente de la tabla, siendo capaz de cerrar cuatro giros en 2'05, y tres más en 2'04; Iannone, por su parte, sólo llegó en una ocasión a ese guarismo de 2'04, con una diferencia con su segunda mejor vuelta de un segundo y tres décimas, un salto demasiado grande y que es más achacable a su capacidad de explotar el juego de neumáticos nuevos que montó para su última tanda. Es más, el del Repsol Honda completó toda la sesión matinal con el mismo juego de neumáticos, una señal clara del serio trabajo realizado pensando en la carrera. «El grip de la pista no era muy bueno y sigue habiendo agujeros, pero estoy contento porque hemos hecho el entrenamiento con el mismo neumático», explicó, a la vez que confirmaba que nada de lo que revolotea fuera de la pista le distrae de su objetivo último. «No pensaba en otra cosa. Me centro sólo en una cosa, en ser campeón, y si quieres ser campeón sólo puedes pensar en ello y no te puedes despistar con cosas del exterior».

La jornada también terminó de manera positiva para las dos Yamaha oficiales, tras un arranque dubitativo de año, e incluso para Jorge Lorenzo y su Ducati. Aunque de entre todos los pilotos de MotoGP de cabeza destacó el buen rendimiento de Dani Pedrosa, aún convaleciente de la operación en el brazo derecho a la que se sometió el martes de la pasada semana. Pedrosa soportó el primer libre completando 15 vueltas, y por la tarde -14 giros- fue capaz de rebajar en cuatro segundos su tiempo de la mañana y reducir la distancia con la cabeza en dos segundos y medio. «Esperaba tener más fuerzas, con lo que tengo más dudas ahora, pero será muy interesante ver después si el dolor se mantiene o sube», explicó tras la primera toma de contacto. «Si se mantiene, hay posibilidades. Si sube más cada vez que salgo a la pista, será más difícil».

En Moto3 el dominio fue de los pilotos españoles. El mejor tiempo se lo apuntó Jorge Martín, que fue casi tres décimas más rápido que el líder de la general, Arón Canet, dominador de los entrenamientos en Austin en 2017. En Moto2 el mejor en las dos sesiones fue el portugués Oliveira, que terminó por delante de Lowes y de Alex Márquez. Mir (quinto), Isaac Viñales (sexto), Lecuona (séptimo), Barberá (octavo) y Navarro (décimo) completaron un buen día para los pilotos españoles.