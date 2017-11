MotoGP Dani Pedrosa: «Sería bonito poder adquirir la habilidad de Márquez con las salvadas» Dani Pedrosa celebra el triunfo en Valencia. / Afp El piloto de MotoGP confiesa que está «muy contento por acabar el año bien porque acabar con victoria es positivo», pero advierte que «ya pensamos en 2018» JAVIER VARELA Madrid Jueves, 16 noviembre 2017, 14:31

Dani Pedrosa quiere ser campeón del mundo de MotoGP. El piloto de Honda, que ya logró el título en 125cc y dos veces en 250cc, tiene la espinita clavada de no haber conseguido la victoria en la categoría reina. "Estamos en una categoría muy difícil y en MotoGP la moto es muy potente y con muchos condicionantes", reconocía. "En MotoGP están los mejores rivales y son muy fuertes y ponen la competición muy arriba. En las categorías pequeñas he corrido contra Stoner, Jorge Lorenzo, Dovizioso, pero en MotoGP es muy difícil. No hemos ganado el campeonato pero siempre hemos hecho buenos años. Siempre hemos estado cerca y a ver si en 2018 podemos estar más arriba", recodó.

El que ha terminado en lo alto del todo ha sido su compañero Marc Márquez, que se ha convertido en un experto en salvadas sobre la moto. "Sería interesante que me enseñara", decía entre risas, "porque te permite ahorrar un poco de trabajo al equipo". Pedrosa señaló que estas salvadas "es algo tan personal que es difícil de conseguir, pero los retos siempre motivan, aunque ese estilo de Marc particular es impresionante de ver en la televisión y en vivo". "Sería algo bonito de poder adquirir esa capacidad", confesó.

El piloto de Honda ha terminado el año, eso sí, con la victoria en el GP de Valencia, la última carrera de la temporada. "Estoy muy contento por acabar el año bien porque hemos tenido unas carreras difíciles y acabar con victoria es positivo, pero ya pensamos en 2018 y ahora con los test para ver cómo estamos de cara a 2018". Además, confesó que le encantaría terminar su carrera deportiva en Honda porque "siempre he estado en Honda desde pequeño y nos conocemos muy bien y trabajamos muy bien. Hemos evolucionado la moto de la mejor manera y sería un sueño terminar mi carrera con ellos".

Sobre las órdenes de equipo, Pedrosa no se mostró ni a favor ni en contra, pero recordó que "en Honda siempre hemos tenido la misma filosofía y el piloto siempre se ha valido por sí mismo". Sin embargo, recoció que "en el caso de Ducati no estoy en contra porque han hecho un gran año y una oportunidad así hay que intentar aprovecharla". Las órdenes de equipo en las carreras de motos "son más difícil de controlar", sentenció.

Dani Pedrosa, junto a Marc Márquez, Toni Bou y Fujinami Takahisa, visitó el colegio Sagrada Familia de Jorge Juan de Madrid, que ha ganado el concurso realizado por Repsol contra el bullying. El piloto, que ganó la última carrera del Mundial reconoció que la mejor forma de luchar contra el acoso escolar es "no dejar solos a los compañeros que son acosados. Hay que estar atento y muy pendiente de los que lo sufren", señalaba. Además, a preguntas de los más pequeños, Dani confesó que de pequeño jugaba al baloncesto", le gustaba mucho al asignatura de "lengua" y que sacaba buenas notas "porque sino mis padres me castigaban sin coger la moto".