El Champi Women, ante el reto de asistir a un piloto de primer nivel Varias de las integrantes del equipo Champi Women Racing. / champi team La escudería ha vuelto a ganar el Campeonato de España femenino y la intención es dar el salto a las categorías mixtas del FIM CEV M. RODRÍGUEZ Lunes, 13 noviembre 2017, 00:26

cheste. «No sólo las pilotos. Las mecánicas, telemétricas, responsable de márketing. Es un proyecto pionero a nivel mundial al estar integrado totalmente por mujeres». Manuel 'Champi' Herreros habla con pasión de su escudería femenina, que con Paquita Ruiz acaba de conquistar por segunda vez el Campeonato de España. «¡El único hombre soy yo! Es una idea que no me dejaba dormir. Creo que me inspiró mi madre, Caridad, que es una luchadora. Sacó adelante a diez hijos y sigue viviendo en un cuarto piso sin ascensor», explica el expiloto valenciano, que considera que ha llegado el momento de dar una vuelta de tuerca al proyecto.

Desde que nació Champi Women, ha participado en el campeonato femenino. «Me costó convencer a la Federación, al Consejo Superior de Deportes, a la Diputación y a patrocinadores. En todos los deportes hay torneos femeninos, y aquí las niñas lo tienen más complicado. El 99% de las parrillas están integradas por hombres», indica Champi: «Cuando se me ocurrió la idea no podía dormir. La pusimos en marcha mi socia Amparo Mora y yo. Al principio me decían que estaba loco. Yo pienso que lo sencillo lo hace cualquiera y lo que es difícil te convierte en importante».

El expiloto valenciano considera que el campeonato femenino está bien como iniciación. «Hemos tenido a Elena Rosell, Ana Carrasco y María Herrera, pero prácticamente ahí se acaba todo. La Cuna de Campeones es un gran vivero, y participan niñas que demuestran un buen nivel, y es necesario darles oportunidades», indica. Sin embargo, Champi admite que una de las riquezas del motociclismo es que en teoría las parrillas son mixtas y que hay que potenciar la presencia de mujeres en estas competiciones.

«Queremos que nuestra gente progrese. Si las pilotos han de entrar de una forma progresiva en las parrillas mixtas, las mecánicas, las ingenieras y las telemétricas también», indica el valenciano: «El siguiente paso es que nuestro staff arrope y asista a un piloto de primer nivel, que demuestren que están preparadas para ello».

Champi Herreros se topa, como suele ocurrir en todos los proyectos del motor, con el problema de la financiación. «Nuestra idea es que el Champi Women esté presente en el FIM CEV de 2018. ¿Cómo? Todo eso dependerá de los apoyos», afirma. Se está trabajando en la posibilidad de asistir a un piloto puntero, que a día de hoy sería un chico.

Pero tampoco se descarta la idea de que en un futuro no muy lejano la estructura que compite en el Campeonato de España femenino esté presente en alguna de las parrillas mixtas del FIM CEV. «Hay chicas que se forman para ser ingenieras, mecánicas, que podemos tener buenas pilotos capaces de competir... pero hay que darles oportunidades», concluye 'Champi' Herreros.