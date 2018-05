GP Jerez Canet: «Son errores que no pueden cometer pilotos experimentados» Aron Canet durante el GP de Jerez / EFE El piloto español provocó una desafortunada caída en la que se vieron implicados varios pilotos, incluído Jorge Martín BORJA GONZÁLEZ Jerez Domingo, 6 mayo 2018, 13:39

-¿Qué ha pasado?

He tenido un pequeño percance con mi guante izquierdo, que es donde tengo el freno trasero de la rueda, porque no lo tengo en el pie sino en la mano, y no podía parar la moto lo suficientemente bien. He empezado a tirar y me lo he colocado en la recta como he podido, así que a falta de cuatro o cinco vueltas me he dicho que era la hora de atacar, como hacemos siempre. He empezado a adelantar a gente y cuando lo he intentado con Jorge (Martín) he visto que íbamos muy, muy cerrados.

Han frenado todos muy lejos. No sabía que lo iban a hacer tan lejos y yo lo he hecho también. El problema ha sido que me veía con posibilidades de meter la moto, pero hasta que ha hecho tope la dirección y justamente Jorge ha soltado un poco de frenos, ha cerrado la trayectoria para entrar bien y yo he llegado súper colado, porque no he podido parar la moto bien después de que hiciese tope la dirección con el tren trasero y me he llevado a Jorge, Enea (Bastianini) y Arbolino.

Mis disculpas con ellos tres. No era mi intención, ni mucho menos, y son errores que no pueden cometer pilotos experimentados que llevan tres años ya en el Mundial como yo. Lo siento. Ahora ya a pensar en el test de Aragón y en Le Mans.

-¿Entenderá que le sancionen?

Sé que ha sido una acción que no ha estado nada bien, pero también he tenido el problema con el freno trasero. Está acción podía haberla tenido también tirando solo.

-¿El problema del freno ha sido sólo en esa acción o más veces?

Durante la carrera y en esa curva me ha vuelto a pasar. Se me ha salido un poco el dedo gordo y no tenía nada de tacto. Cargaba mucho el tren delantero y el trasero iba en el aire.

-¿Qué le ha dicho a Martín?

Aún no hemos hablado. En la pista estábamos todos muy calientes y supongo que iré luego. Somos amigos desde que tenemos siete años, pero esto no le sienta bien a nadie.