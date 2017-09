Entrevista exclusiva Bastianini: «El podio en Silverstone ha sido un respiro para el equipo y para mí» Enea Bastianini. / Rafa Marrodán/Photocall3000 El vigente subcampeón del mundo logró en San Marino su primera 'pole' de la temporada EVA FRÍAS/PHOTOCALL3000 San Marino Sábado, 9 septiembre 2017, 22:31

Hablamos con uno de los pilotos italianos con más expectativas de la categoría pequeña, Enea Bastianini, subcampeón del mundo el año pasado con seis podios, entre ellos una victoria, y que actualmente se encuentra en el equipo Estrella Galicia de Moto3. Logró su primer podio del año en la pasada carrera de Silverstone y este sábado ha logrado la 'pole position' en el que es la carrera de casa para él. No obstante, está siendo una temporada bastante complicada, pues la adaptación a su nueva moto no ha resultado ser lo que esperaba. De hecho, Enea ya ha firmado con el equipo Leopard Racing para la temporada que viene, a la búsqueda de un nuevo reto.

«Los resultados que estamos obteniendo no son los que esperábamos este año con este equipo, pero ha sido muy complicado porque no he sabido adaptarme aquí, todo es muy diferente de lo que tenía el año pasado. Además, la moto todavía tiene algunos problemas anteriores que me han penalizado por mi estilo de pilotaje. Conseguimos el primer podio en Silverstone y la verdad es que ha sido un respiro para el equipo y para mí», decía Bastianini.

Una moto que no se ajusta a sus características: «Es una moto que debe pilotarse sin usar demasiado el freno delantero, sino llevar más el peso atrás y yo soy totalmente lo contrario, siempre llevo el cuerpo más adelante, más carga delantera», explicaba sobre sus principales dificultades con la moto.

Sin embargo, equipo y piloto han comenzado a ver la luz al final del túnel con el podio logrado en el circuito de Silverstone, doblete para el equipo con la victoria de Canet en una carrera paralizada por bandera roja tras una caída. Enea cruzó la línea de meta en segunda posición. «En Silverstone, durante las primeras vueltas no tenía buenas sensaciones pero a medida que se iban disputando las sesiones me sentía cada vez mejor para estar delante. Desafortunadamente, la carrera se suspendió cuando luchaba en posiciones delanteras y no pude hacer más, aunque una segunda posición está muy bien», decía.

Además, es evidente que la victoria ha supuesto un aumento de motivación y llegados a Misano ha logrado la 'pole position' por segunda vez en su carrera, ya que lo hizo también en 2015. «Es una pista donde siempre he rodado bastante bien; este año no vengo siendo fuerte en todas las carreras como el anterior, veremos qué pasa el domingo. He rodado tres años aquí, por lo que conozco mucho la pista, así como también algún truco para ir fuerte. Habrá que estar atentos con lo que hacen los demás pilotos italianos, creo que será una bonita lucha, como siempre», argumentaba Enea.

Dificultades

Como decíamos, este ha sido uno de los años más complicados para Bastianini, sin subirse al podio e incluso con dificultades de alcanzar los puntos en toda la primera parte de la temporada. Con esto, el piloto italiano emprende un nuevo reto el año que viene con el equipo Leopard Racing. «No ha sido fácil tomar la decisión. Al final, este equipo me ha enseñado muchas cosas, pero creo que para ellos es mejor tener un piloto español. Yo tenía contrato de un año y las cosas son así». «Lo que más he aprendido es a respetar un horario, a ver videos después de la carrera.. Son muy profesionales y es un aprendizaje que me llevo de aquí».

Pero la próxima temporada todavía tendrá que esperar porque quedan cinco grandes premios, así que le preguntamos sobre el papel que puede hacer en los circuitos que quedan. «Creo que podemos hacerlo bien aquí en Misano, pero Japón y Aragón me inspiran confianza y hasta diría que Valencia porque siempre he ido fuerte ahí».

¿Y a partir de noviembre?: «Es fundamental trabajar muy bien este invierno, adaptarse bien y lo más pronto posible para ver si podemos hacerlo bien. La moto del año que viene». «Sinceramente las moto3 son muy iguales, digamos que no hay grandes diferencias. Siento curiosidad por cómo trabajarán Honda y KTM este invierno. Seguramente antes de terminar la temporada probaré la moto nueva y sabremos lo que necesitamos. Después tendremos que ir fuertes desde catar, de hecho es nuestro objetivo». ¿Un cambio necesario para luchar por el campeonato? «Seguramente el objetivo es ese».