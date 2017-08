Adiós a una leyenda Ángel Nieto será incinerado y el funeral tendrá lugar en septiembre 01:27 Homenaje a Ángel Nieto en el circuito de Jerez. / Foto: Jorge Gerrero (Afp) | Vídeo: Atlas Ibiza acoge el velatorio del que fuera trece veces campeón del mundo de motociclismo EFE BRNO (REPÚBLICA CHECA) Viernes, 4 agosto 2017, 17:24

El español Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la empresa que organiza el mundial de motociclismo, ha confirmado este viernes en el circuito de Brno, por expreso deseo de la familia, que Ángel Nieto, trece veces campeón del mundo de motociclismo, será incinerado y su funeral se realizará en el mes de septiembre en una fecha todavía por decidir, en Madrid.

"Por expreso deseo de la familia, que así nos lo ha comunicado, Ángel Nieto será incinerado y su funeral se realizará a principios de septiembre en Madrid para poder facilitar la presencia de todos los integrantes del campeonato del mundo de motociclismo que lo deseen", ha explicado Ezpeleta.

"Es deseo de la familia que el campeonato del mundo de motociclismo continúe con toda normalidad, como le habría gustado al propio Ángel Nieto, motivo por el cual el funeral no se realizará hasta septiembre, después de que se hayan disputado los grandes premios de la República Checa, Austria e Inglaterra", ha recalcado el mandatario de Dorna Sports, la empresa organizadora del mundial.

Además, Carmelo Ezpeleta ha señalado que tras los últimos entrenamientos libres de MotoGP previos a la disputa del Gran Premio de la República Checa el domingo, se realizará un minuto de silencio en su memoria.

Velatorio

El velatorio del expiloto, fallecido el jueves por las lesiones que sufrió en un accidente de quad el 26 de julio, se ha abierto este viernes por la tarde en el tanatorio de Ibiza a las 15.00 horas.

Uno de los primeros en llegar al tanatorio ha sido su hijo Pablo Nieto, quien ha explicado que la decisión de la familia ha sido optar por la incineración y llevar sus restos "entre Madrid e Ibiza", isla donde les gustaría poder celebrar algún tipo de acto familiar "para despedirle". "Y queremos hacer un homenaje grande porque se lo merece y creo que todo el mundo quiere despedirle", ha dicho Pablo Nieto, quien ha agradecido las muestras de aprecio que han recibido: "No tengo palabras para agradecer todo el apoyo, se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo".

También ha acudido al tanatorio de Ibiza el sobrino del trece veces campeón del mundo, Fonsi Nieto. "Para mí ha sido un padre. Empecé a correr de muy chiquitín y él me apoyó, me ayudó, me enseñó... Yo le debo todo lo que he conseguido en el mundo de las motos", ha afirmado. "Para mí ha sido el más grande y creo que para muchos. Nos ha enseñado a toda la familia a ser las personas que somos y a amar el deporte como lo hemos amado y las motos", ha asegurado.

Sobre el fallecimiento de Nieto tras un súbito agravamiento ayer de su estado de salud, Fonsi Nieto ha señalado que la familia mantenía la esperanza. "Y en el último momento, por una desgracia, no ha podido ganar esta carrera que todos pensábamos que saldría adelante", ha agregado.

Fonsi Nieto ha explicado que en Madrid se le hará "un homenaje como él se merece, por todo lo alto y con toda la gente que ama el mundo de las motos y el deporte, y una parte quedará en Ibiza que era su sitio especial y nos ha transmitido el cariño por esta isla a todos".

También han acudido al velatorio varios amigos de la familia como Marc Ostarcevic y Labi Champion.