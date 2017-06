Ducati respira mientras sigue pensando en Lorenzo

La de 2017 es la segunda gran apuesta de Ducati. En 2010 anunció que en la temporada siguiente Valentino Rossi iba a ser su punta de lanza. El gran piloto italiano con la moto italiana, el sueño de un país que terminó en fracaso y que supuso un frenazo en el proyecto deportivo de la marca. Tras esto en Ducati se produjeron muchos cambios. El grupo alemán Audi se hizo con la pequeña fábrica con sede en Borgo Panigale y cambió la estructura del departamento de carreras. Puso todo en manos del ingeniero Gigi Dall’Igna, con una gran experiencia y reputación tras su paso por Aprilia. Completados los primeros pasos, Dall’Igna consideró que había llegado el momento de volver a apostar a lo grande.

El elegido, Jorge Lorenzo, que ya había sido la punta de lanza de Aprilia en 250cc también con él a los mandos, aunque el inicio del mallorquín no está siendo nada sencillo. Mientras, todo sigue marchando en pos de encontrar soluciones en la moto para hacerla más del gusto de uno de los pilotos ‘top’ del campeonato, Ducati se dio el fin de semana su segundo homenaje en la nueva era, tras arrasar en 2016 en Austria. El protagonista, Andrea Dovizioso, un muy buen piloto tapado por el brillo de los Rossi, Márquez, Viñales o el propio Lorenzo, y que une a su talento una gran capacidad analítica y de trabajo. Él fue el encargado de elevar a lo más alto a su marca en la carrera más importante del año.

«Como italiano, ganar en Mugello es un sueño, pero hacerlo con Ducati lo hace aún más especial», reconoció eufórico, encabezando un podio en el que también estaba Danilo Petrucci, piloto de la escudería satélite Pramac pero que en este año juega el papel de probador de lujo durante los grandes premios del modelo 2017 de Ducati. «Para mí este podio es una liberación. Con una moto competitiva he demostrado que puedo estar delante siempre, no sólo en mojado», explicó en referencia a sus buenas prestaciones bajo la lluvia.

«Obviamente, el tercero no es como una victoria, pero estoy feliz. Ducati me ha asignado una gran tarea y no ha sido simple, porque eso ha hecho que ruede menos que los demás y probado muchas cosas. Hoy me he quitado un peso», reconoció Petrucci. El empeño de Ducati en acelerar el desarrollo de la GP17 usando a pilotos como Petrucci, Pirro –terminó noveno el domingo como piloto invitado- o Stoner, es la prueba de que el objetivo es encontrar esa moto que permita ver al mejor Lorenzo, aunque por ahora el piloto español no encuentra su sitio.

«He liderado por primera vez una carrera con Ducati», comentó tras terminar octavo después de haber puesto su moto en la cabeza de la prueba en las primeras vueltas. «He hecho una salida muy buena y he tenido mucho valor en las primeras vueltas. Era uno de los pilotos con mejor ritmo. Parecía que habíamos encontrado el paso por curva, pero no lo hemos hecho. Cambiamos cosas en la moto, pero aún no rinde como yo quiero. Me pasan los pilotos en medio de la curva cuando esa ha sido mi principal característica. No soy capaz de exprimir los puntos fuertes de la moto. Esta moto es para los pilotos más frenadores como Petrucci y Dovizioso. Por eso han ido mejor», destacó Lorenzo.

«Sin la experiencia necesaria»

De hecho, el propio Lorenzo había apuntado el viernes a que su marca estaba en disposición de ganar en Mugello, aunque al no aclarar con qué piloto había podido entenderse que en su cabeza no descartaba esa opción, en un trazado en el que había entrenado poco antes del GP de Italia. «Como decía este invierno, no me sorprende», apuntó Dovizioso sobre la actuación de su compañero, que terminó a más de 14 segundos del ganador. «Jorge es un piloto muy rápido, pero no tiene la experiencia necesaria para poder pilotar esta moto en ciertas situaciones», añadió. El italiano reconoció, además, que el circuito toscano ayudó, que sus características encajan con esta Ducati a la vez que camuflan muchos de sus puntos débiles. Lo mismo que ocurrió la temporada pasada en Austria.

«En estos momentos no quiero pensar en óptica Mundial. En mi mente sólo está Barcelona. No sé si podremos repetir las prestaciones de Mugello, pero es un circuito que en ciertos aspectos se le parece», se atrevió a señalar Dall’Igna, que trabaja ya de cara a 2018 para poner en pista evoluciones que sirvan para cambiar aún más las características de una moto con fama de complicada. «Estamos haciendo esfuerzos para intentar ser competitivos», volvió a argumentar Lorenzo. «No es tan fácil cambiar de la noche a la mañana. Esta moto pide un estilo de pilotaje opuesto al mío. También depende del circuito, porque en Jerez yo me adapté más. Han cambiado las pistas y eso ha hecho la gran diferencia. Puede que en Montmeló las tornas cambien», comentó el balear. «Seguro que Dovi sale reforzado de Mugello, pero también Jorge, porque podrá entender cosas que le pueden ser productivas», zanjó Dall’Igna tratando de sacar más conclusiones positivas del gran domingo de Ducati desde su desembarco en la marca.