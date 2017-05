Canet se estrena y se pone a 100

jerez. El Gran Premio de España deparó una carrera de Moto3 de las que hacen afición. Una prueba con un punto de locura con la presencia de algún piloto no habitual en los puestos delanteros. Fue el caso del sudafricano Darryn Binder, hermano del campeón Brad, que tuvo sus más y sus menos con varios pilotos y que terminó por los suelos mientras era adelantado por Romano Fenati; o el gaditano Marcos Ramírez, que perdió su primer podio mundialista por un par de décimas pero que disfrutó del placer de liderar una carrera mundialista por primera vez en su vida. Pero sobre todo, tuvo un desenlace de thriller en el que esta vez se impuso Arón Canet. El de Corbera halló con suspense la victoria que parecía segura en Austin pero que dejó escapar.

Una pelea de descarte, con un grupo que llegó a contar con doce componentes y que fue rompiéndose hasta el último giro, al que se llegó con cinco miembros. Y esa última vuelta decidió todo lo peleado en las 22 anteriores.

Entraba el grupo en la primera curva de Jerez liderado por Fenati, ganador en Austin, con Mir y Ramírez a rueda y con Arón Canet quinto y adelantando a Fabio Di Giannantonio como primer paso para su brutal ataque final. Unas curvas finales en las que se lució, con una mezcla de agresividad y de fortaleza. «Es el mejor día de mi vida», confesó exultante el valenciano, que en Tejas perdió su primera oportunidad de ganar con una mala gestión de una prueba a la que llegaba como el favorito indiscutible.

Vicente Pérez se cae en la segunda vuelta: «Aquí hasta el último de Moto3 va rápido»

«La carrera ha sido muy lenta y mi plan era atacar al final y me ha salido bien», explicaba, después de graduarse en casa, en Jerez. Arón Canet logró ayer su primera victoria en el Mundial y además pasa a la historia, pues su triunfo es el 100 de un piloto de la Comunitat. Fenati y Mir, que mantiene el liderato, le acompañaron en el podio.

«Yo creo que lo he conseguido con mucho trabajo a lo largo del año pasado y manteniendo una buena estrategia en esta carrera. Aunque mi estrategia, y tenía varias, era intentar romper el grupo, pero ha sido imposible, porque cuando he adelantado a Marcos Ramírez, Darryn Binder me ha tocado y me he ido a posiciones traseras. Pero igualmente he podido remontar. Después de esto he decidido quedarme tercero o cuarto para en las últimas vueltas jugármela y ver si podía hacer un buen resultado. He visto que Ramírez se ha ido a la cuarta posición y que tenía delante sólo a los otros dos pilotos. Sabía que era un fuerte frenador en esta curva pero en toda la carrera no he arriesgado al límite. Y en la última vuelta en esa última curva he frenado más tarde que nunca y he podido parar la moto perfectamente, he salido de la curva bien, me he levantado bien pero durante toda la recta pensaba que me iban a adelantar, se me ha hecho la recta más larga de la historia, ¡más que la de Malasia!», relató Canet, saboreando cada una de sus palabras.

Tras pasar junto a la bandera a cuadros, la euforia. Estuvo a punto de caerse en un lance, curiosamente, con Fenati: «Me he tocado y un poco más y me voy al suelo. No me lo creo. A los tres años este era un sueño, y es uno más que he cumplido. Pero en estos momentos todavía no soy consciente. Si cuando tenía cinco años, que fue cuando empecé, me dicen 'vas a ganar en Jerez en el día de la madre', me habría desmayado. Aún estoy en shock».

El sabor para el otro valenciano fue amargo, pues en la segunda vuelta, en la curva 13, se fue al suelo. Vicente Pérez se centra ahora en la siguiente cita del FIM CEV, dentro de quince días en Le Mans. «El fin de semana ha sido positivo porque hemos hecho un buen trabajo, tanto el equipo como yo. He aprendido mucho estos días, porque aquí hasta el último de Moto3 va rápido», señaló el de Cullera.