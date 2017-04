«Tenía presión porque notaba que todo el mundo esperaba la victoria»

¿Qué te sabe mejor la victoria o recortarle 25 puntos a Viñales?

En este caso la victoria, porque la necesitábamos. Pero está claro que una victoria y recortar puntos y volver a entrar, que no habíamos estado fuera, pero volver a estar muy cerca en la lucha por el campeonato, esto quieras o no te da incluso más motivación. Ya lo he dicho, ir a remolque cuesta más pero estar dentro de los 25 puntos de distancia del líder siempre es bueno.

¿Has tenido que reprimirte mucho en la primera parte de la carrera?

Después de la decisión sobre el neumático delantero, que ha sido mía completamente, cinco minutos antes de salir, Santi (NdR: Hernández, técnico de Márquez) y el equipo me han repetido varias veces: ‘Vigila las dos o tres primeras vueltas, no conoces el neumático…’. Y es verdad, no lo conocía. Venía de un gran ritmo en el warm up, venía de un gran ritmo en el cuarto entrenamiento libre, pero me lo he tomado con calma. He estado detrás de Dani y cuando he visto que él ya bajaba el ritmo, que le costaba un poco, Valentino tampoco estaba del todo fino en esas vueltas, y ahí es cuando he apretado. He hecho dos vueltas en 2’04 para sacar esta distancia y ya mantenerme ahí.

Saber que Viñales no estaba en carrera, ¿te ha cambiado algo la perspectiva?

Poco, porque sólo tenía un plan. Yo creo que me han cambiado más las últimas vueltas, en las que he podido ir más relajado, controlando la distancia.

Cuando dices que no conocías el neumático, ¿te refieres a que no habías usado nunca el delantero más duro?

Lo había probado, pero el viernes con otra moto completamente diferente; lo había probado con otra temperatura porque no hacía el aire tan frío. Con esta no lo había probado y por eso el equipo no quería que lo montase. Ya pequé de esto en Catar y no quería hacer lo mismo aquí y sabía que tocaba arriesgar.

Has citado muchas veces el error en Argentina y has dicho que a veces es bueno cometer un error para pensar.

A veces tienes confianza, vas, tiras, tiras, tiras, y cometer un error te hace ver varias cosas y repasar. Porque al final con el tiempo, quieras o no, se van olvidando las cosas, y cuando cometes un error repasas todos los errores que has cometido, no sólo ese. Te hace ver varias cosas. Determinados puntos, vigila aquí, vigila allí… Eso sí, no puedes ir todas las carreras así porque no tienes el margen que tenía hoy aquí yo, pero cuando lo tienes hay que saber aprovecharlo.

Un señor de 38 años que no ha ganado ninguna carrera es el líder de la general. ¿Cómo lo explicas?

La verdad es que mucho respeto hacia él por lo que está haciendo y más porque está tirando de experiencia total. Al final no ha sido el más rápido hasta ahora, porque ha sido Viñales el más rápido en pista, y va líder, así que respeto total y una vez más te hace ver que la constancia es muy importante.

¿Te viene bien que esté ahí, que haya batalla en Yamaha?

Bien y mal. Al final es un rival más, y cuando hay rivales compañeros de equipo se hacen crecer mutuamente de nivel. Creo que cada uno va por su cuenta, cada uno quiere ganar. Por el momento no se ha visto ningún cuerpo a cuerpo, ninguno de los tres, pero creo que tarde o temprano va a llegar.

¿Has sentido presión, más de la habitual? Por el resultado de Argentina y por llegar a un circuito en el que siempre habías ganado, algo que parecía que te ponía a prueba.

Presión sí y no. Tenía presión porque notaba que todo el mundo esperaba la victoria. Algunos esperaban el pinchazo para decir ‘aquí se ha parado Márquez en América’. Pero lo alargamos como mínimo un año más, el año que viene ya veremos… Y esto es bueno. Pero también tenía la confianza de que es un circuito que me va bien y que es un circuito que normalmente para mi estilo de pilotaje se adapta muy bien.

Para los que pensábamos que esta carrera era como la prueba del algodón para ver si había Mundial o no, que hayas ganado significa que lo hay. Si no lo hubieras hecho, ahora que ya ha pasado, ¿realmente crees que esto se podría haber acabado antes de tiempo?

Bueno, estaríamos un poquito más preocupados, no tan contentos. El haber ganado aquí te da un punto. Realmente cómo estamos lo veremos en tres carreras. Vienen Jerez, Le Mans, Mugello, tres circuitos que son diferentes pero ya estilo europeo, y ahí es donde tenemos que dar en el clavo con la puesta a punto porque sé que, y pareceré un poco cansino, se nos está escapando algo. Hay algo que no acabamos de tener claro en la moto y, todo y que hoy he ganado, no siento mi moto. Reacción, mitad de curva, salida… No siento mi moto, no la siento como a mí me gustaría y es ahí donde estamos trabajando porque se está alargando. Veremos.

Ese estilo europeo, ¿crees que puede empeorar más las sensaciones?

(Risas) Espero que las mejore. Ya dije ayer, en circuitos en los que padecíamos más ahora padecemos menos, y en circuitos en los que éramos más fuertes ahora lo somos un pelín menos. Así que podemos tener este equilibrio. Pero sí que los dos pilotos Yamaha -no sólo la moto, porque también funciona, tiene una base increíble- salen y en el primer entrenamiento están en su sitio, sobre todo Maverick, así que tendremos que trabajar duro.