Una bandera roja y la presión de Fenati arruinan a Canet

La mala suerte se cebó con Arón Canet en un fin de semana en que parecía que sólo un desastre podía apartarle del podio de Austin. El piloto valenciano ha sido el más rápido desde el viernes, e incluso en carrera. Pero una bandera roja y el oficio de Romano Fenati fueron decisivos para que el de Corbera sumase el primer cero del curso.

Canet realizó una salida perfecta que sólo halló respuesta en Joan Mir. El valenciano sacó un segundo en calificación al balear y, desde la segunda vuelta, se vio que tenía más ritmo que el líder. Sin embargo, una caída peligrosa de Toba hizo que se sacase bandera roja.

Carrera nueva a doce vueltas. «Ahora no merece la pena cambiar los neumáticos, en este circuito no se degradan tanto», señaló Emilio Alzamora, team mánager del Estrella Galicia. En la reanudación, Canet trató de calcar la estrategia. Buena salida y a tirar desde el inicio para escaparse. Como en la primera, obtuvo la respuesta de un solo rival, pero este más experimentado que Mir. Fenati le presionó hasta que el piloto de Corbera cometió un error y sufrió una fea caída. «El comportamiento de la moto ha sido perfecto. He cometido un error del que debo aprender», analizó.