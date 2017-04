Canet es el capitán América

Arón Canet se disfrazó de superhéroe para asestar un golpe a la hegemonía que viene ostentando Joan Mir en el inicio de la temporada. El valenciano pronunció un aquí estoy yo con una pole estratosférica de cara a la carrera de Moto3 del Gran Premio de las Américas. El piloto de Corbera hizo añicos el anterior récord del circuito, que ostentaba Danny Kent. La redujo en siete décimas para marcar un segundo con respecto al líder del Mundial que, como el británico, corre a lomos de la Honda de Leopard.

Mir, no obstante, partirá a la derecha de Canet, mientras el siempre correoso Romano Fenati completará la primera fila. El piloto del Estrella Galicia ha sido fuerte desde el viernes en este Gran Premio de Las Américas. En la clasificación, salió a por todas desde el inicio y fue el primer piloto en bajar de 2.15. A seis minutos para la bandera a cuadros rodó en 2.14, algo que no consiguieron sus rivales.

Esta circunstancia abre la puerta a que Canet pueda hoy romper la carrera, circunstancia que no es nada habitual en las carreras de la cilindrada pequeña del Mundial. El valenciano no esconde su estrategia. «Creo que con el ritmo que tenemos, podríamos intentar tirar fuerte desde el principio e intentar escaparnos», explicó.

«Estoy muy satisfecho con cómo hemos trabajado y contento con la primera pole de la temporada. En el FP3 hemos rodado con neumático usado y estábamos manteniendo el mismo ritmo que los pilotos que estaban rodando rápido con neumático nuevo», comentó Canet, que concluyó: «En el clasificatorio he salido con neumático nuevo, estaba deseándolo. He comenzado rodando en ritmo de 2.15 y al final he podido rematar rodando en 2.14».

En MotoGP, hubo emoción hasta el último instante, pues Marc Márquez arrebató la pole ya con el reloj a cero a Maverick Viñales y por poco más de una décima. La primera fila la completa Valentino Rossi. Pudo haber polémica, pues en ese intento final, el español entró en meta con el italiano. Que el piloto de Honda lograse el mejor registro evitó que hubiese posibilidad de que se abriese la caja de los truenos. El valenciano Héctor Barberá partirá hoy décimo quinto en Austin.

La buena noticia para el piloto de Dos Aguas, sin embargo, es la prolongación del contrato de su actual equipo, el Avintia Racing, con Ducati. La escudería, además, se asegura contar en la próxima temporada con las motos que esta campaña están utilizando los pilotos oficiales, Jorge Lorenzo y Dovizioso.

Respecto a Moto2, Morbidelli empieza a destaparse como gran dominador al lograr una nueva pole. El valenciano Navarro parte el 13.