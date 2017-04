Susto envuelto en llamas para Forés

Xavi Forés se llevó ayer un susto de los que no se olvidan. Por la espectacularidad, tras quedar envuelto en llamas al incendiarse la moto, y las consecuencias, ya que el valenciano sufrió quemaduras de segundo grado en el cuello y el brazo derecho. El fogonazo de la Ducati, sin embargo, no parece ser suficiente para frenar al piloto. «Tengo quemaduras, pero espero que mañana -por hoy- pueda correr», confirmó Forés tras pasar por las manos de los doctores.

Todo marchaba bien para Forés en Motorland (Alcañiz) porque la clasificación le había dejado satisfecho y en la carrera completó una salida fantástica para meterse entre los cinco primeros. Cuando intentaba pelear con el cuarteto de cabeza y veía la rueda de Tom Sykes, el de Llombai se fue al suelo. «Perdí la parte delantera», explicaba. La lucha por la zona alta del Mundial de Superbikes provocó que el '12' regresara a la moto convencido de continuar en carrera, pero tras unos giros la moto se incendió por un problema en la bomba de gasolina. Fue entonces cuando se vivieron los momentos más críticos en Aragón, porque las llamas envolvían a Forés y el piloto pasó unos diez segundos viendo cómo crecía el fuego.

«Lo pasé mal porque no me podía tirar al suelo», precisaba más tarde el valenciano. Finalmente, Forés dejó caer la moto e inmediatamente empezó a tocarse el brazo derecho, una de las zonas que más daño recibió. El Barni Racing Team reaccionó rápido: «El piloto ha sufrido un problema técnico. Ha sido un gran susto, pero está bien». Horas más tarde, el propio Forés concretaba para dar su versión de lo sucedido e incidía en su enfado por no haber podido terminar la primera carrera. «Estoy enfadado porque podríamos haberlo hecho bien». De hecho, tras la clasificación, el de Llombai se mostraba convencido de poder estar en la parte alta y a partir de ahí, «jugársela» para acabar lo más arriba posible.

La intención de Forés de correr hoy en la segunda carrera confirma que los pilotos están hechos de otra pasta. En su perfil de las redes sociales, el piloto agradecía el interés de los aficionados por su salud y daba por hecho que hoy tomará la salida: «Gracias a todos por los mensajes, estoy bien y preparado para mañana. Tengo algunas quemaduras de segundo grado en brazo y cuello pero estamos listos para race2». Forés quiere recuperar hoy parte del botín perdido ayer por el incendio de la Ducati. Pese a las quemaduras, el valenciano pretende marcharse de Aragón con puntos para el Mundial.