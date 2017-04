El valenciano Xavi Forés, en llamas en Motorland

El piloto valenciano Xavi Forés ha vivido uno de los momentos más tensos de su vida sobre una moto durante la carrera del Mundial de Superbikes 2017 en el circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel). Después de una accidentada carrera en la que sufrió una caída en la vuelta 13 le hizo retroceder hasta la última posición, el piloto de Llombai se levantó e intentó remontar, pero en el tramo final su Ducati empezó a arder de forma espectacular en plena marcha, como se puede apreciar en el vídeo.

Forés no se bajó de la moto en un primer momento y aminoró la marcha para intentar bajarse, pero en un momento dado la moto y el piloto se fundieron en una bola de fuego que hizo temer lo peor. El piloto valenciano ha sufrido una quemadura de segundo grado en el brazo y quemaduras de primer grado en la zona del cuello y tuvo que ser atendido por los servicios médicos.

WOAH!!@jonathanrea wasn't the only one on fire in Aragon... A lucky escape for @XaviFores#AragonWorldSBKpic.twitter.com/0MkFPku86e