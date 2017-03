Arranca MotoGP presidido por el duelo Márquez-Viñales

MotoGP comienza la temporada 2017 este jueves en el Circuito de Losail (Catar), con el primer entrenamiento libre del año –17:55 hora en España– y con el que se aventura como uno de los cursos con más nivel de los últimos años. Esto después del desconcierto de 2016 con la llegada de Michelin y de la electrónica común, un año en el que se alcanzó la asombrosa cifra de nueve ganadores en dieciocho grandes premios, algo prácticamente imposible de repetir.

“No creo que lleguemos a nueve, porque son muchos, aunque cinco o seis, sí”, se aventuró Marc Márquez, el señalado como rival a batir como campeón en curso, con la presión del campeón de invierno, Maverick Viñales. “No me gusta escoger uno sólo, aunque tampoco hay que escoger dieciséis, pero están Maverick, Valentino y Pedrosa, y se tendrá que ver cómo Jorge se va adaptando durante el campeonato, pero durante la pretemporada a los que he visto más competitivos han sido a ellos”.

Un grupo en el que está Dani Pedrosa, en una versión mucho más competitiva que la de 2016 y con cambios. En el box, con un nuevo jefe de mecánicos y alguna pieza más; y en su grupo de trabajo, sobre todo con la incorporación de Sete Gibernau. “Tenemos una buena amistad y congeniamos bien”, explicó ya en Catar el segundo piloto con más experiencia en la clase reina tras Rossi.

“Siempre que pueda vendrá con nosotros. Estoy contento de que esté aportando, que estemos intercambiando sensaciones y opiniones para ir mejorando poco a poco. Siempre hay etapas en las que hay que aprender y esa es un poco la idea, seguir aprendiendo a pesar de la experiencia y de las sensaciones que, aunque se repitan todos los años, pueden ser distintas y puedes buscar enfoques diferentes”. Un ‘favoritismo’ más de tapado, en un paso por detrás de Márquez y Viñales y a la espera de ver si estará en el grupo de Rossi al que se les suman otros nombres como, por supuesto, y pese a los cambios, Jorge Lorenzo.

Todos en la mesa

“Todos los pilotos en esta mesa”, apuntó Rossi al ser preguntado por la posibilidad de que se repitiese lo de los nueve ganadores. Y ese ‘todos’ incluye a Márquez, Viñales, Lorenzo, Cal Crutchlow, que se llevó dos triunfos en 2016 y que es el único no oficial, y Iannone. “Y Dovizioso, todos pueden ganar en condiciones normales”, añadió, un grupo de siete al que terminó sumando al citado Pedrosa tras el recordatorio de su vecino de mesa, Márquez, con el que mostró una química mucho más limpia que con la que arrancó el curso pasado, tras la famosa explosión de Sepang.

Muchos candidatos a ganar en un Mundial que ha levantado grandes expectativas y que, de momento, está presidido sin que haya empezado la acción real por un posible duelo Viñales-Márquez. “Ya tuve esta misma presión en Moto3, y aunque es otro nivel, ya he estado en esta situación”, explicó el de Yamaha, que trata de lidiar con calma con ese rol de candidato a la pelea por MotoGP. “Así que, de momento, bien, tranquilo y con ganas de empezar”.

“Esta carrera es especial porque aquí se ha hecho un test antes, así que hasta que no lleguemos a Europa, después de Argentina y Austin, no se sabrá dónde está cada uno ya que por lógica siempre está todo mucho más apretado, todo el mundo ha hecho pruebas antes y todo el mundo tiene una puesta a punto de base”, analizó Márquez, que pese al final caótico de pretemporada, con tres caídas en el último día, llega con una situación más sólida a Catar.

“Intentaremos empezar bien para ver si podemos comenzar con un podio la temporada”, el objetivo confesado y eso que en el box de Honda comenzarán con una moto completamente diferente a aquella con la que el campeón terminó el último test invernal. Un Gran Premio, el de Catar, que se considera como una oportunidad de oro para Ducati, en un circuito que se le adapta muy bien y en el que brillaron varios de sus pilotos en el entrenamiento de hace menos de dos semanas –Dovizioso, Bautista, Redding…–.

Y, por tanto, una oportunidad para Lorenzo en el arranque de la gran apuesta de su carrera como piloto. “No me pongo ningún límite, puede pasar de todo”, reconoció el mallorquín. “Aquí en el test el primer día estábamos a un segundo, el último día a dos décimas, puede ser que quedemos más atrás, o mejoremos y estemos delante. No me pongo límites. Es evidente que la victoria va a estar complicada, pero nada es imposible. Lo importante es acabar la carrera, comenzar el campeonato sumando puntos en vital, y a poder ser en el podio. Pero va a estar muy complicado”.

Todo esto con el ‘paddock’ pendiente de la lluvia, en el circuito del desierto. Y es que las previsiones dan agua para los días del Gran Premio, sobre todo para el domingo, una circunstancia no resuelta en Losail y de noche. Los pilotos temen por la visibilidad, además de por los problemas que pueda generar la suciedad de la pista –que crea una película de barro–, mientras el organizador no quiere contemplar la opción de que la carrera no se dispute. El jueves se reunirá la Comisión de Seguridad con los pilotos y ahí se desvelará qué pasaría en Catar si se confirma que el agua termina siendo un protagonista más del primer Gran Premio del año.