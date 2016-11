Una Moto2, incrustada en la caseta de los comisarios en el circuito de Cheste

El joven piloto italiano Axel Bassani ha protagonizado hoy el incidente más espectacular del día en el circuito de Cheste. El joven piloto de Speed Up ha perdido el control de su Moto2 en la frenada de la recta de meta y la máquina, tras varias vueltas de campana se ha incrustado en la caseta de los comisarios. El piloto no ha sufrido daño alguno tras la caída pero no ha podido volver a la pista por el estado en el que ha quedado la moto, según han informado fuentes del trazado valenciano.

Los italianos Francesco Bagnaia y Niccolo Antonelli han sido los más rápidos de la segunda y última jornada de entrenamientos de Moto2 y Moto3 en el Circuit Ricardo Tormo. Los equipos de las categorías pequeñas del mundial de motociclismo han cerrado así el año 2016 en la pista y las motos no volverán a rodar hasta el mes de febrero.

La lluvia ha sido la protagonista principal de este último día de trabajo y los pilotos han aprovechado las condiciones para hacer pruebas con neumáticos de agua y meteorología adversa.

Entre los pilotos de Moto2 el italiano Francesco Bagnaia que en 2017 debutará en la categoría intermedia ha sido el mejor de los XX pilotos que han salido a la pista. Con las ausencias de Jorge Navarro y Brad Binder por lesión, Bagnaia ha superado en dos décimas al portugués Miguel Oliveira y en casi un segundo al primer valiente en salir a la pista por la mañana, el francés del equipo de Sito Pons, Fabio Quartararo.

Además se han ido al suelo sin mayores consecuencias Remy Gardner, Takaaki Nakagami que sólo ha podido completar cuatro vueltas y Quartararo que ha sufrido una contusión en la rodilla izquierda.

La clasificación de los mejores tiempos de Moto3 ha quedado encabezada por Niccolo Antonelli, el nuevo piloto del equipo KTM ha sido el mejor del día una décima por delante de Fabio de Giannantonio y con más de medio segundo de diferencia sobre su compañero de equipo Bo Bensnaider. El campeón italiano de Moto3 Marco Bezzecchi ha sufrido la fractura de su clavícula derecha y ha sido trasladado al Hospital 9 de Octubre tras una caída en la curva Ángel Nieto. Además del joven de Rimini se han ido al suelo sin mayores consecuencias Jorge Martín, Jules Danilo y el japonés Kaito Toba en dos ocasiones.

La atención del motociclismo se traslada al trazado andaluz de Jerez donde se celebran hasta el viernes entrenamientos de buena parte de los equipos de la categoría reina, MotoGP, del Campeonato del Mundo de Motociclismo. El Circuit comienza mañana mismo los preparativos del último acontecimiento de la temporada, las Finales Mundiales Lamborghini que llegarán a Cheste del 1 al 4 de diciembre.