Dovizioso sale desde la 'pole' con Rossi segundo

Andrea Dovizioso, de 30 años, firmó la quinta pole de su carrera en MotoGP, la segunda de la temporada, a lomos de la potente Ducati y sobre un circuito de Sepang que presentaba una pista húmeda por las recientes lluvias.

Tal fue la intensidad de las precipitaciones en el primer tramo del día que se hizo obligado interrumpir unos momentos la sesión de clasificación de Moto3.

En la categoría reina, Dovizioso superó a los dos pilotos oficiales de Yamaha, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, que saldrán desde la primera línea.

El ya proclamado campeón del mundo, el español Marc Márquez (Honda), firmó el cuarto mejor tiempo, por delante del británico Cal Crutchlow, que se fue al suelo en dos ocasiones, y del italiano Andrea Iannone (Ducati), lesionado en Misano y que reapareció en Malasia luego de cuatro carreras de baja.

Márquez, casi recuperado por completo de sus problemas estomacales, finalizó a 389 milésimas del mejor tiempo logrado por Andrea Dovizioso.

Las dudas del nuevo trazado

El circuito de Sepang, muy próximo al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, es uno de los trazados donde más vueltas dan los participantes de MotoGP, uno de esos sitios que equipos y pilotos tienen muy trillado y que conocen al dedillo. Desde hace unos años es el escenario tradicional de los primeros entrenamientos de pretemporada -descontando el arranque simbólico del nuevo curso en Valencia, justo al terminar el último gran premio del año-, el que devuelve a la acción a MotoGP después del obligatorio parón invernal, momento en el que los ingenieros de las distintas fábricas se retiran a sus cuarteles para preparar las nuevas motos, con la información acumulada en las pruebas que se realizan a lo largo del año anterior y con el de los primeros entrenamientos que tienen lugar en noviembre. El de Valencia, oficial, y los que algunos equipos pueden hacer a finales de ese mes.

Será lo que hagan varias fábricas en Jerez en la semana del 23 de noviembre -confirmados Ducati y KTM, entre otros, con las ausencias ya conocidas por cuestiones contractuales de pilotos como Jorge Lorenzo y Pol Espargaró- y Yamaha en esos mismos días, precisamente, en Sepang, con los dos pilotos de fábrica, Valentino Rossi y Maverick Viñales, y con los dos del Tech3, Johann Zarco y Jonas Folger. La marca de Iwata, como suele ser habitual, eligió este escenario para su última prueba con la nueva M1 -una moto que va con cierto retraso y que necesita ser evaluada antes de diciembre para que haya tiempo de hacer las oportunas modificaciones-, porque normalmente garantiza muchas horas de pista seca.

Suele llover, pero también el secado es rápido, así que se pueden combinar las dos condiciones sin el riesgo de desplazar a toda la estructura para terminar no aprovechando el tiempo de pruebas. Algo que, desde que se reasfaltase Sepang, ha cambiado. «Sí, es un problema», reconoció Rossi, segundo en los entrenamientos de este sábado en la penúltima prueba del año. «Aunque parece que esto mejora poco a poco. Cuando lo asfaltaron se ve que hacían falta tres días para que se secase, y ahora en diez horas está seco. Si evoluciona así el problema irá minimizándose. Pero nosotros en noviembre tenemos un test importante. Se nos garantizaba que la pista estaba en condiciones perfectas pero, si llueve, parece que vendremos aquí para nada. No podemos hacer otra cosa que arriesgarnos. Tendríamos que probar en mojado y en estas condiciones mixtas que tan poco nos gustan, porque la moto no da las sensaciones adecuadas», apuntó el italiano.

«Agua o seco no pasa nada, pero los parches aquí son peculiares, porque normalmente cuando hay parches hay poca agua, pero aquí cuando hay un parche hay bastante agua y cuando lo pisas resbala bastante, así que tendremos que estar atentos», reconoció Márquez, recuperado de la gastroenteritis que le dejó en fuera de juego en la tarde del viernes.