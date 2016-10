Marc Márquez: «Valentino aún no me ha felicitado»

El español Marc Márquez, matemáticamente campeón del mundo de MotoGP desde el pasado fin de semana en el Gran Premio de Japón, aseguró en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Australia este fin de semana en Phillip Island que tiene que "controlar el extra de motivación hasta el final de la temporada".

"Está claro que había ganas de ganar, pero ahora, en lo que queda de año hay que ganar carreras y terminar en el podio como mínimo y por eso tengo que controlar, porque en 2014 acabé en el suelo, así que también tenemos que saber controlar el extra de motivación y si no se gana no pasa nada, puesto que la fiesta del domingo se hará igual", reconoció Márquez.

El flamante campeón del mundo comentó que recibió felicitaciones de deportistas como Iniesta o Gasol. "Además de muchos vídeos de aficionados que estaban casi más emocionados que yo, pero quizás una de las que más se agradeció fue la de Jorge (Lorenzo), que aparte de decir que era merecedor del título sabe perfectamente la parte de realidad que tuvimos que sufrir al principio del año".

En cuanto al italiano Valentino Rossi, Marc Márquez dijo que todavía no había recibido su felicitación. "Aún no nos hemos visto. Yo creo que Valentino es profesional y lo hará, pero no hemos coincidido, la verdad es que creía que hoy estaría en la conferencia de prensa porque está luchando por el subcampeonato con Jorge, pero no pasa nada, hay días", opinó.

Lorenzo: "Márquez ha sido el mejor"

Por su parte, el piloto de Yamaha, Jorge Lorenzo señaló hoy, jueves, con respecto a la consecución del título mundial Márquez, que no pudo verlo tras la carrera pero coincidieron ayer en un restaurante cenando: "Le felicité, ha hecho una temporada impecable y ha sido el mejor". Hay que asumir que estamos en MotoGP, la categoría con más nivel del mundo, y que no corres solo"

"Hay pilotos de primera clase, como es el caso de Márquez, y a veces no puedes ganar, pero el año pasado todo fue bien y conseguimos ganar 'in extremis', y este año han cambiado las circunstancias, hemos fallado demasiado y Marc, donde tenía un hándicap con su moto, ha puesto de su parte y lo ha hecho muy bien. Se merece el campeonato", reconoció Lorenzo.

Al hablar sobre la cita australiana, Jorge Lorenzo avanzó que según las condiciones el trazado de Phillip Island "es peligroso, sobre todo porque sólo hay dos curvas lentas y no es lo mismo caerse a 70 por hora que a más de 200".

Valentino Rossi, que no acudió a la conferencia de prensa, zanjó las dudas sobre su no felicitación a Márquez por el título mundial. "Supongo que nos encontraremos y tendré la oportunidad de hacerlo durante el fin de semana" declaró el italiano.

El excampeón reconoció su frustrasción tras perder "Tras Motegi no estaba enfadado, sino triste por perder la oportunidad de hacer una buena carrera y por intentar pelear y llevarme algo a casa después del buen trabajo de entrenamientos y de conseguir el primer puesto, ya que cuando pasa esto es una pena", reconoció Rossi, quien añadió que "no sé si es bueno o malo, pero no sentí el error y mirando la telemetría es difícil entenderlo"