Héctor Barberá, sustituto de Iannone en Japón

El español Héctor Barberá se subirá en el Gran Premio de Japón de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito de Motegi a la Ducati Desmosedici GP16 del italiano Andrea Iannone, quien todavía no se ha recuperado de su "micro fractura en la vértebra D3".

Iannone, que fue sustituido por su compatriota Michele Pirro en el Gran Premio de Aragón que se disputó en Motorland Alcañiz, no puede acudir a la carrera japonesa por estar realizando unos entrenamientos con el prototipo de 2017 en el circuito de la Comunidad Valenciana y los responsables de Ducati han pensando en el español para suplirlo al menos en la carrera nipona.

Barberá, que en la actualidad disputa el mundial de MotoGP con la versión 14.2 de la Desmosedici en el equipo Avintia se "despertó" con la noticia nada más aterrizar en Tokio, aunque no ha sido hasta esta mañana cuando desde el fabricante de Borgo Panigale se le ha confirmado que sería él quien sustituyese a Andrea Iannone en una de las dos Ducati oficiales de fábrica.

Su lugar en el equipo Avintia lo ocupará el australiano Mike Jones, campeón australiano de 2015 en Superbike con Kawasaki y en la actualidad es quinto en esa competición sobre una Ducati del equipo del ex campeón mundial de esa nacionalidad, Troy Bayliss.

"Estoy un poco como en shock pues me ha costado mucho llegar hasta aquí, llevamos dos años muy buenos y bastante competitivos y ayer al llegar al aeropuerto me comentó "Bocha" (Agustín Escobar) que había esta posibilidad y estaba un poco nervioso ya que habíamos coincidido en el aeropuerto con Gigi Dall'Igna y me comentó que teníamos que hablar", explicó Barberá.

"Al salir del aeropuerto para coger el coche ya me comentó Bocha que había un 95 por ciento de posibilidades de que me pudiera montar en esta moto y casi se me para el corazón", reconoció el valenciano.

"Es increíble la noticia, es un sueño de pequeño al que quieres llegar, pero soy consciente de que vengo para una sustitución, que no es mi sitio ni donde me voy a quedar, pero confío mucho en mi, en hacerlo y trabajar bien y en afrontar un fin de semana lo más positivo posible", aseguró Héctor Barberá.

"Aunque las dos motos son Ducati, no se parece en nada a la que tengo yo, no hay comparación posible. Sí, son Ducati, pero completamente distintas", recalcó Barberá.

"El objetivo no es salir y hacer una vuelta rápida sino coger sensaciones, preparar la moto pues yo soy rápido y si tengo buenas sensaciones puedo hacer una buena calificación y una buena carrera, pero el objetivo no es salir rápido, sino prepararme bien la carrera y para eso necesito rodar, necesito estar fuera lo máximo posible", comenzó el piloto de Dos Aguas.

En cuanto al trazado de Motegi dijo que "es un circuito que se me da bien y el año pasado conseguí un buen resultado -noveno, en lluvia-, es una pista en la que hay que frenar fuerte y se me da bien y hay que tener potencia, que Ducati la tiene, y yo además llego en un momento de forma física y sicológico muy fuerte".

A Héctor Barberá le sucedió algo muy curioso antes de viajar a Japón, pues él mismo narró que tiene "un grupo de amigos en un soporte digital a los que antes de venir, que yo no sabía absolutamente nada, les escribí que 'he soñado que hacía podio y no llovía ... y añado jajaja', y todos me contestaron con sonrisas y no sé si Bocha ya sabía algo, que también esta en ese grupo, pero reaccionó igual, y cuando me lo dijo ayer de lo primero que me acordé fue de mi sueño".

"Es complicado pues hay mucho nivel y no he probado la moto, pero yo tengo mucha confianza en mí", incidió.