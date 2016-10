Márquez, a Rossi: «Yo hago mi guerra en la pista»

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), doble campeón del mundo de MotoGP en 2013 y 2014, no quiso entrar en la guerra dialéctica que volvió a iniciar la semana pasada el italiano Valentino Rossi con unas declaraciones en una televisión británica.

"Me ha sorprendido que volviese a sacar esas declaraciones otra vez, pero se acerca el final de la temporada y él tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones, es listo y yo creo que esta jugando sus cartas", dijo Márquez.

"Yo voy a seguir con mi guerra, que está en la pista, que es en donde saco todo lo que sé, y entrar en batallas dialécticas fuera de la pista es una carrera que ni me conviene ni en la que quiero entrar", recalcó el cuatro veces campeón del mundo de Repsol Honda.

El líder del mundial de MotoGP acudió a Madrid para la presentación de una nueva fragancia que llevará su nombre "Hero Sport Marc Márquez", y aprovechó la ocasión para hacer un somero balance de los cuatro grandes premios que restan para concluir la temporada 2016, en la que marcha primero con 52 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Aunque antes de hablar del Mundial, explicó el porqué de su "aventura empresarial" con el fabricante Puig y si bien reconoció "cierto miedo inicial, siempre he estado bien aconsejado y hemos conseguido una fragancia que me representa bastante pues recoge un poco mi carácter, la frescura y la chispa, pero a la vez es enérgica y potente pero muy fácil para usar a diario".

"La semana que viene tenemos la primera oportunidad, pero es una probabilidad muy pequeña pues tendrían que darse muchos factores especiales y creo que no se van a dar, por lo que no hay que caer en el error del ansia por lograrlo, tenemos que seguir creciendo para conseguir el objetivo final, que es el título, pero en Japón no creo que pase nada especial", reconoció Marc Márquez.

"En 2014 hubo tiempo de preparar cosas para celebrar el título, pero este año si se gana la simple alegría de lograrlo ya será una fiesta pero no quiero preparar nada; En Japón no será y no sé si en la siguiente tampoco. Las ansias me pueden hacer cometer fallos y no quiero cometer el mismo error", manifestó Marc Márquez sobre la posibilidad de celebrar el título de una determinada manera.

"Es delicado, me gusta buscar el límite pero ahora vienen tres carreras seguidas en las que puede llover en cualquier circuito y es más riesgo en pista de caídas por lo que una pequeña lesión en la primera te obliga a saltarte las otras dos y por eso insisto en no tener prisa, en ir construyendo poco a poco pero sin pensar en las caídas y si hay más riesgo de la cuenta pues intentar salvarlo", complementó Márquez sobre las tres carreras que ahora tiene por delante.