El patio de Rossi

Maverick Viñales llega a Misano después de haber ganado su primer Gran Premio, en una cita en la que tanto él como Suzuki tendrán que demostrar que han llegado para quedarse y que lo de Silverstone no fue solo un buen día en el que todo cuadra. Jorge Lorenzo afronta un fin de semana, por fin, con tregua climatológica, en una pista sobre el papel favorable a la Yamaha. Ducati encara una de las pruebas que mejor ha preparado, con entrenamiento previo con sus dos pilotos oficiales en un momento en el que ya saben lo que es ganar.

Y Andrea Dovizioso se apunta a la opción de convertirse en el octavo ganador diferente en las últimas ocho carreras, en un circuito que está a apenas cuarenta minutos en coche de su residencia en Forlí. Valentino Rossi busca en el Misano World Circuit Marco Simoncelli –precisamente el jueves tuvo lugar la ceremonia por la que se retiró oficialmente de la parrilla el número 58 del malogrado piloto italiano- la victoria que le permita acercarse más a un Marc Márquez que ya sabe que el súper campeón es su principal rival por el título.

Rossi en el patio de su casa, a doce kilómetros de su Tavullia natal –y donde reside-, en un trazado que conoce a las mil maravillas y en el que entrena continuamente con una moto de calle. “Es la primera pista en la que vi una carrera del Mundial y también en la que piloté por primera vez en una minimoto, era 1992. Todo era distinto, pero fue algo inolvidable”.

Rossi llega a cincuenta puntos de Márquez en la general tras la formidable batalla de Silverstone de hace menos de una semana, hablando de título con la boca muy pequeña –la ventaja del piloto español es bastante grande-, y sobre todo de ganar en el sitio más especial posible para él y para la marea de ‘tiffosi’ amarillos que llenaran las gradas el domingo. “Esta es la carrera más importante del campeonato”, no duda en reconocer el de Yamaha. “Hay que pensar solo en llegar delante. El año pasado no conseguí llegar al podio y celebrarlo con mis aficionados”. Una presión que el italiano tendrá que soportar.

“Rossi ha vivido tantas situaciones, tantos años y tantas experiencias que no hay nadie mejor que él para gestionar la presión”, apuntó Márquez. “Yo me preocupo por lo mío, sé la presión que tengo, la misma que en Silverstone, la misma que en Brno y que es intentar que me recorten los menos puntos posibles e intentar dar el ciento por ciento el domingo”.

Yamaha, favorita

Favoritismo de Rossi y, sobre todo, de Yamaha. La marca de los diapasones se ha llevado la victoria en Misano en seis de los últimos ocho Grandes Premios: tres victorias del italiano, y otras tres de Lorenzo –Pedrosa ganó en 2010 y Márquez el año pasado en una carrera flag to flag-. “Eso es lo que esperamos, pero hasta que mañana no se acabe el primer entrenamiento, no sabremos dónde estamos”, comentó el mallorquín dubitativo tras los últimos pobres resultados.

“En Misano, quitando la carrera del año pasado, siempre he acabado primero o segundo, y eso es por algo. Incluso en el difícil año del 2008 hice segundo aquí. Si Michelin funciona veremos si podemos estar arriba”. La marca francesa ha traído para este fin de semana un compuesto delantero nuevo con dos durezas por la previsión de altas temperaturas y después de analizar el test de Ducati posterior a la carrera de Brno.

“Vieron que la temperatura subía mucho, también cuando nosotros los probamos aquí el año pasado subía mucho de temperatura y más que nada por seguridad y por prestaciones dicen que irá mejor”, explicó Márquez, que mostró algunas dudas sobre lo que se encontrará este viernes. “Es una carcasa más rígida, lógicamente esto para los pilotos de la carcasa más rígida comporta más estabilidad frenando pero también menos aviso antes de la caída, la franja del límite a lo mejor es un poquito más estrecha pero bueno, veremos cómo va el fin de semana e intentaremos entenderlos lo antes posible”.