Masiá, solo en el Mundial Jaume Masià, ayer, en su box en el circuito de Motorland en Alcañiz. / t. c. Su parecido con el actor Macaulay Culkin entra en el paddock«Después de lo mal que lo pasé, lo veía todo muy crudo», admite el piloto valenciano, que se ganó un contrato de dos años para correr en Moto3 TONI CALERO ALCAÑIZ. Sábado, 23 septiembre 2017, 01:09

Todo empezó por un mecánico «gracioso». Jaume Masiá, rubio, avispado, ojos azules, es Macauli en la pizarra que su equipo le muestra vuelta tras vuelta y por extensión, en el paddock de MotoGP. Hasta los pilotos de la categoría reina se acercaron al box del valenciano para ver si de verdad el piloto recién llegado era tan parecido al actor de 'Solo en casa', Macaulay Culkin. A Jaume, que a finales de octubre cumple 17 años, sólo le quedó asumir el asunto y ponerse a volar sobre la moto. La lesión de Binder le dio una oportunidad de tres carreras y le sobraron dos. Al finalizar la primera, el Platinium Bay Real State le ofreció un contrato para los dos próximos años. Con un puesto en la parrilla garantizado, el de Algemesí se soltó y después de firmar un noveno aguantó sobre el resbaladizo asfalto de Misano, un peligro que sufrieron con caídas decenas de pilotos en el pasado Gran Premio.

Binder ha vuelto en Aragón, pero Masiá tiene sitio. Va a correr con la Cuna de Campeones, el equipo de la cantera valenciano que ya dio cobijo a Jorge Navarro (2014) en el Mundial. Hoy intentará mejorar lo hecho en los libres y para la carrera, «acabar lo más adelante posible». El objetivo es ese, porque más allá de las posiciones, Masiá piensa en la próxima temporada, en sumar kilómetros para llegar con cuajo al inicio del Mundial.

«Este Gran Premio de Aragón es diferente porque estoy con otra moto y otro equipo, pero hay que cogerlo con la filosofía de aprender», explica Masiá mientras los mecánicos que le acompañan en Motorland trabajan sobre la moto y Nico Terol, el consejero del Aspar Team, se acerca para saludar a un nuevo talento de la Comunitat. «Estoy más curtido que hace tres carreras y la experiencia se coge rodando con estos pilotos. Lo que quiero es aprender de esta gente, que son referencia porque yo algún día quiero serlo también», dice con ambición. Demasiado lejos queda el año pasado. Estrella Galicia cortó a Masiá y apareció Julián Miralles para rescatar al valenciano.

«No salía nada bien y él me dio la oportunidad de seguir en los circuitos y no quedarme en casa. Se lo debo todo a él, lo valoro mucho», asegura el valenciano, que echa un vistazo atrás pero sólo para coger impulso: «Pensé que me iba a quedar fuera. Este es un deporte en el que o tienes mucha suerte o mucho dinero. Estuve en Monlau y no funcionó. No tenía ninguna plaza y todos los equipos pedían cantidades muy altas».

Por su parte, Arón Canet empezó ayer comandando Moto3. En una jornada complicada por la lluvia, el valenciano acabó líder los libres por delante de Joan Mir. Jorge Navarro consiguió un séptimo en Moto2. En MotoGP volvió Rossi y Héctor Barberá acabó último.