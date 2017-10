Marc Márquez: «Tendría más presión si fuese el perseguidor» Marc Márquez. / AFP/ t. KITAMURA El motociclista español llega al circuito de Motegi con un colchón de 16 puntos sobre Dovizioso y de 28 sobre Viñales BORJA GONZÁLEZ MOTEGI. Viernes, 13 octubre 2017, 00:10

Marc Márquez está en un gran momento, llega al circuito japonés de Motegi con un colchón sobre Dovizioso y Viñales.

-MotoGP está muy apretado.

-Pero 16 puntos no es nada. Todo está muy igualado pero hasta ahora en todas las condiciones me he podido defender. Está claro que es mejor tenerlos, ya que en caso de errores, siempre estarás dentro de la pelea y si lo hacen ellos ya están fuera de la pelea.

-¿La victoria de Aragón le concedió un comodín para poder tener un fallo?

-Bueno, ya lo dije en Misano y Aragón, a la mínima que tienes la posibilidad para sumar un punto más tienes que hacerlo ya que no sabes lo que va a pasar en las siguientes carreras. No sabes si en Valencia lo echarás de menos y como está el campeonato hay que intentarlo, mi mentalidad sigue siendo la misma.

-¿Ser favorito le da igual después de tantos años y títulos?

-Sí, no suma presión, al final la presión ya la tienes por jugarte el título y tendría más presión si fuese el perseguidor, en este caso, más necesidad, porque sabes que no puedes fallar y tienes que atacar. Pero me da tranquilidad estas dos últimas carreras aunque no me hace perder intensidad.

-¿Llega igual aquí a estas tres carreras después de todo lo que ha pasado?

-Igual, igual. Está claro que hay la tensión sana y necesaria porque te estás jugando el título y después de todo lo que has hecho si no lo rematas no sirve para nada; pero sabemos y somos conscientes de que el campeonato se puede ganar o perder igual de fácil, y al final hay que seguir como hasta ahora porque ésta es la buena dinámica.

-Han dedicado muy buenas palabras a Mir. ¿Tan bueno es?

-Hay que dar tiempo al tiempo y tiene que quemar sus etapas, pero de momento lo está pasando y con nota, en la pista no vale sólo ser el más rápido sino el más inteligente.