Llueve a gusto de Barberá Héctor Barberá rueda ayer en Sachsenring. / avintia racing «En mojado enseguida he encontrado el feeling», señala el de Dos Aguas tras la primera jornada del Gran Premio de Alemania El valenciano domina la segunda tanda de libres en MotoGP EFE/M. R. Sábado, 1 julio 2017, 00:20

Sachsenring será este fin de semana un avispero para los favoritos pero una oportunidad para los busca fortunas de las tres parrillas del Mundial. Con tres campeonatos apretados, a los favoritos se les presenta un GP de Alemania complejo por las previsiones de lluvia antes de irse de vacaciones. Al valenciano Héctor Barberá, por el contrario, le ha caído del cielo una ocasión para afrontar el parón con moral después de una primera parte del campeonato complicada. El piloto de Ducati Avintia firmó ayer el mejor registro de la segunda tanda de libres en MotoGP.

Justo en la que llovió, lo que impidió a los pilotos de la categoría reina mejorar sus registros de la mañana. Barberá concluyó su mejor vuelta en 1.28.115, esto es, 63 milésimas más rápido que el segundo, Marc Márquez, y 353 milésimas mejor que la otra Honda, la deDani Pedrosa. Pese a ello, el crono del valenciano en esa sesión fue siete segundos peor que el mejor tiempo de la mañana.

En esa primera sesión, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), líder del Mundial, había sido el más rápido. En la segunda sólo pudo ser séptimo, a 638 milésimas de Barberá. Los cronos de ayer se presentan esenciales para evitar la repesca de la sesión de clasificación (Q1), ya que se anuncian lluvias para hoy, lo que haría difícil mejorar los tiempos en la tercera sesión de libres.

Independientemente de eso, la jornada de ayer sirvió para que Barberá afronte el último GP antes del parón veraniego con optimismo. «Hemos empezado bien porque hemos podido probar tanto en seco como en mojado y las sensaciones han sido buenas en las dos condiciones. Mañana dan más lluvia y era importante hacer una buena vuelta en seco para pasar directamente a la Q2, pero no ha podido ser. Quizás no he arriesgado lo bastante y no he encontrado el momento de apretar, pero he acabado contento», señaló el valenciano, que añadió: «En mojado enseguida he tenido buen feeling y he estado cómodo durante toda la sesión. El nuevo asfalto me gusta mucho, el agarre es muy bueno».

En Moto2, el mejor tiempo de la jornada fue para Thomas Luthi (1.24.848). Jorge Navarro fue décimo tercero (1.25.713), el debutante Héctor Garzó vigésimo segundo (1.26.560) y Iker Lecuona vigésimo quinto (1.26.706). El Moto3, el más rápido fue el líder, Joan Mir (1.27.179), mientras Arón Canet fue décimo (1.28.208).