Llega la hora de Jaume Masià El valenciano Jaume Masià debutará este fin de semana en el Mundial. / lp El valenciano ocupará el sitio del lesionado Darryn Binder y se subirá a la KTM del Platinum Bay Real Estate en el Gran Premio de Austria El piloto de Algemesí se estrenará este fin de semana en el Mundial de Moto3 ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Jueves, 10 agosto 2017, 01:43

Héctor Barberá, Jorge Navarro, Arón Canet, Iker Lecuona... La nómina de valencianos en el actual Mundial de motociclismo se ampliará este fin de semana. El jovencísimo Jaume Masià se unirá a la extensa lista al estrenarse en Moto3. Todo un acelerón en su carrera deportiva. El piloto de Algemesí se subirá a la KTM del equipo Platinum Bay Real Estate para competir en el Gran Premio de Austria. Más talento de la Comunitat.

Jaume Masià ocupará este fin de semana el lugar del lesionado Darryn Binder. Durante el verano, el sudafricano sufrió un accidente de supermoto y se fracturó el pulgar de la mano izquierda. El pasado fin de semana, en Brno, fue sustituido por el actual líder del FIM CEV Repsol, el italiano Dennis Foggia.

El piloto valenciano aterrizó en 2017 en el equipo de la Cuna de Campeones después de su etapa en el Junior Team Estrella Galicia. Un paso que implicó un cambio en la montura, pasando de Honda a KTM para encarar su tercera temporada del FIM CEV Repsol.

Llega una oportunidad de oro para Masià. En su día, unos contratiempos físicos frenaron su progresión. Perdió confianza sobre la moto, por lo que bajó su rendimiento. Ante esta circunstancia, el Estrella Galicia decidió prescindir del joven, quien ha recuperado su frescura en la Cuna de Campeones.

Sólo tiene 16 años. «Me siento muy afortunado. Estoy súper contento, ya que la verdad es que fue una gran sorpresa para mí. No me lo esperaba. Me llamaron el lunes cuando estaba desayunando y me puse contentísimo», reconoce Masià, quien se encuentra ante la mayor oportunidad de su carrera.

El valenciano, una de las grandes perlas de la escuela del Circuit Ricardo Tormo, se muestra prudente. Pretende mantener la calma para evitar los pasos en falso: «Mi objetivo es aprender día a día y no querer hacer las cosas el primer día. Ir mejorando poco a poco y aprender de los mejores, ya que esa es la principal finalidad para después poder aplicar todo lo aprendido en el FIM CEV Repsol y hacer así un buen final de temporada». Tratará de exprimir al máximo la experiencia.

Masià es un piloto menudo. Trabaja para aumentar su peso, aunque asume que se trata de una tarea complicada. Debido a su constitución física, se fija especialmente en el estilo de Dani Pedrosa. El valenciano se enfrentará este fin de semana a un circuito nuevo para él. El trazado de Spielberg, el Red Bull Ring, albergará su bautismo en el Mundial.

«No conozco el circuito por haber participado, pero ya me lo he estudiado un poco para no partir desde cero. El circuito tiene muchas rectas y con mi estatura y aerodinámica puedo hacerlo bien», avisa.

El de Algemesí ocupa la cuarta plaza de Moto3 del Mundial Junior FIM CEV Repsol. Se ha adaptado perfectamente a su nueva estructura. La temporada empezó en Albacete, donde el valenciano se hizo con la tercera posición y con la confianza que le permitió liderar buena parte de la cita mundialista de Le Mans. En Montmeló se subió al podio en las dos carreras. Después, en el Circuit Ricardo Tormo, terminó sexto en la primera carrera, mientras que en la segunda no pudo sumar puntos. En Estoril acabó cuarto.

Masiá comenzó a competir con ocho años: en el campeonato de la Cuna de Campeones en 2008, en la categoría de Minimotos donde se enfrentó a pilotos de la talla de Arón Canet y Jorge Martín. Su palmarés incluye un subcampeonato de Minimotos, un campeonato en la categoría 140 y un subcampeonato en la categoría 80cc. Además, se impuso en el territorial de minimotos.