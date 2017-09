Héctor Barberá correrá para Pons El de Dos Aguas vuelve a Moto2 con el único objetivo de ganar el Mundial«Cuando vi la oportunidad no me lo pensé. Creo que estoy en el momento de arriesgar y tomar una decisión así», asegura el valenciano MARIAN HINOJOSA VALENCIA. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:12

El piloto valenciano Héctor Barberá correrá la próxima temporada en la categoría de Moto2. Después de ocho años en MotoGP, el de Dos Aguas se pondrá a los mandos de una Kalex en el equipo de Sito Pons HP 40. Barberá, formado en la Cuna de Campeones, conoce bien su nuevo equipo, ya que corrió ahí en la categoría de los 250cc donde obtuvo el subcampeonato, tres victorias, ocho podios y cuatro poles.

Al no contar con una moto competitiva la próxima temporada en la categoría reina, quiere probar en Moto2. «Desde el primer año que llegué al mundial de MotoGP siempre he estado luchando por ganar carreras, he logrado dos subcampeonatos, pero no se han alcanzado los objetivos», explicó Barberá.

El valenciano se mostró muy satisfecho con su decisión de trasladarse al equipo de Pons y agradeció las facilidades que le ha proporcionado su equipo en la categoría reina, el Avintia Racing.

«Cuando vi la oportunidad de volver al equipo de Sito Pons no me lo pensé. Juntos fuimos subcampeones del mundo y creo que estoy en el momento de arriesgar y tomar una decisión así. Estoy con muchas ganas e ilusión. También quiero agradecer al Avintia Racing que hayan facilitado la resolución del contrato», añadió el de Dos Aguas.

Barberá compartirá box con el joven Lorenzo Baldassarri. Y será uno de los pilotos a batir la próxima temporada en la categoría intermedia. «El objetivo no es otro que luchar por ganar carreras y por el campeonato. No va a ser fácil pero estoy en mi mejor momento: tengo la experiencia, física y mentalmente estoy preparado», finalizó Barberá.