La Generalitat prevé convocar antes de verano el concurso a director del Circuit El Gobierno valenciano constituirá un Consell Consultiu que fiscalizará la gestión del Ricardo Tormo y se reunirá al menos una vez al año MOISÉS RODRÍGUEZ Jueves, 15 junio 2017, 01:04

valencia. La Generalitat ultima el pliego de condiciones para el concurso a director del circuito de Cheste. La idea es convocar el proceso antes de las vacaciones de verano para que se complete en lo que queda de 2017, cuando restará algo más de año y medio de legislatura. En el Gobierno valenciano hay satisfacción respecto a la gestión de Gonzalo Gobert y su equipo. Sin embargo, se entiende que hay al tratarse de un puesto en una institución pública es imprescindible facilitar la libre concurrencia.

Fuentes consultadas ayer por este diario señalaron que este pliego de condiciones valorará principalmente tres puntos: el económico, el deportivo y el social. En la Generalitat sobre todo ocupa el primero: que el Circuit deje de ser una carga para las arcas de la institución. En los últimos años ya se han dado importantes pasos en este sentido.

Gobert ya expresó públicamente su intención de concurrir en el caso de que el puesto que ahora ocupa salga a concurso. «Me presentaré porque el trabajo me encanta. Si sigo voy a seguir dando el máximo. El proyecto me encanta, me parece fascinante y creo que tiene más potencial», señaló el ejecutivo en una entrevista con EFE en diciembre.

El actual director de Cheste accedió al cargo en febrero de 2012. Relevó a Julio García después de que Alberto Fabra sustituyera a Francisco Camps como presidente de la Generalitat. Tras el vuelco electoral Gobert parecía tambalearse e incluso sonó con fuerza la posibilidad de que su puesto lo ocupase Manuel 'Champi' Herreros. Sin embargo, estos dos años de gestión, en los que se ha remozado la imagen del circuito, se ha apuntalado MotoGP como el evento estrella y se han afianzado otros certámenes low cost como la Euro Nascar, han acabado por convencer en la Generalitat.

A día de hoy, todo indica a que Gobert es el favorito para continuar en el cargo una vez se lleve a cabo el concurso. Aunque no se descarta que se presenten alternativas, por el momento nadie se ha interesado formalmente ante la Generalitat sobre si se convocará el proceso.

El Gobierno autonómico también ultima el reglamento del futuro Consell Consultiu del Circuit, que ha de constituirse en lo que queda de 2017. Lo integrarán el Ayuntamiento de Cheste, las federaciones de motociclismo y automovilismo entre otras instituciones, e incluso sectores profesionales que trabajan en el Ricardo Tormo, con los periodistas. Se reunirá al menos una vez al año y fiscalizará los acuerdos que adopte el consejo de administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A. Eso sí, sus dictámenes no serán vinculantes.