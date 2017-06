«Si ganase el Mundial, igual seguiría en Moto3. Tengo mucho que aprender» Arón Canet celebra la segunda posición lograda ayer junto a su equipo. / estrella galicia «He de continuar en la misma línea. Mi objetivo no es pensar en el campeonato, sino estar en el grupo delantero en todos los GP», apunta Arón Canet Piloto valenciano en el Mundial MOISÉS RODRÍGUEZ Domingo, 11 junio 2017, 00:47

Arón Canet ha llegado al segundo GP de los cuatro españoles como, a efectos de clasificación, el principal rival de Joan Mir en la lucha por el Mundial. El de Corbera resta importancia a esto y subraya que no es su guerra para 2017. «Este año quiero aprender a gestionar carreras». Ante la pregunta de si es que no sabía, responde: «En el FIM CEV sí, en el Mundial, no».

-¿Cómo valora el actual campeonato una vez está a punto de llegarse al ecuador?

-De momento de una forma muy buena. Llegamos segundos a Montmeló, pero el objetivo no es pensar en el campeonato, sino estar en el grupo delantero todas las carreras y coger el máximo de puntos posible.

-Pero conforme se ha venido planteando, está a poco más de una carrera del líder, Joan Mir... no está para nada imposible.

-Igualmente no me planteo luchar por el campeonato. Tengo que seguir en la misma línea, y creo que si continuamos así puedo ir adelantando posiciones.

-Acaba de conseguir su primera victoria en el Mundial, ¿cree que pronto llegarán más?

-Creo que sí, estamos ahí luchando por victorias en el grupo delantero en todas las carreras.

-Esa primera victoria llegó justo después de una gran decepción: en una carrera muy extraña en la que Fenati le ganó la batalla táctica justo en un fin de semana en que había sido el piloto más rápido. ¿Ha aprendido mucho de aquello?

-Sí, sí, muchísimo. Ese fin de semana aprendí a no correr tanto con el corazón sino con la cabeza. Austin para mí ha sido un punto de inflexión para mejor.

-Se vio en Mugello, en otra carrera loca en la que supo esperar y conseguir buenos puntos... ¿faltó quizás aparecer antes?

-Pudimos lograr una quinta posición que nos viene bien de cara a la lucha con otros rivales para sumar puntos de experiencia. Nos viene bien ese resultado.

-Montmeló es un fin de semana muy emotivo por todo lo que sucedió el año pasado...

-Después de lo que pasó con Luis Salom es emotivo sobre todo pasar por esa curva que ahora está llena de grava y si hubiera estado así no hubiera ocurrido aquello. Creo que necesitamos no pensar en eso y centrarnos en nuestro trabajo.

-El año pasado compartía box con otro piloto valenciano al que conocía como es Jorge Navarro. ¿En qué ha cambiado que su compañero sea ahora Bastianini?

-Tener a Jorge al lado me vino muy bien para mejorar cosas dentro de la pista. Estoy con un compañero totalmente diferente, muy talentoso y que no tiene nada que ver con Navarro. Jorge siempre trabaja al 100%. Tenemos que aprender las mejores cosas de Enea para mi beneficio.

-¿Qué cosas debe aprender de él?

-La experiencia que tiene, lo rápido que puede llegar a ir y su paso por curva, ya que su pilotaje es totalmente diferente al mío.

-¿Esperaba ir por delante de él a estas alturas de campeonato?

-No, porque era el subcampeón del año pasado y el favorito. Yo creo que es un piloto que puede estar algo dormido, pero cuando despierte vamos a tener Enea para rato.

-¿Le sorprende que Joan Mir esté liderando el Mundial?

-No. Tiene 19 años y está a punto de cumplir 20 y creo que un piloto de esas edades debe estar luchando por el campeonato.

-Entonces, más que un gran rookie considera que es un piloto que ha emergido tarde...

-No es que sea un rookie. Ha estado dos años en la Rookies Cup, en la que se aprenden los circuitos, otro en el FIM CEV y esta es su segunda temporada en el Mundial. Creo que conoce los circuitos y tiene la edad para mejorar. Yo voy quemando etapas más rápido que él, tenemos que llegar a donde está un poco antes.

-¿Luchar por el Mundial de Moto3 el año que viene?

-Esperemos que sí.

-¿Tiene claro al 100% que seguirá en Moto3 en 2018?

-Pues a ver, al 90% sí. A no ser que fuera campeón del mundo, que es bastante complicado. Pero igualmente tengo 17 años y mucho que aprender todavía.

-Y si fuera campeón, descartaría seguir en Moto3?

-No lo sé. Depende de las ofertas.

-¿Cree que un piloto campeón ha de subir de categoría?

-No tiene nada que ver. Tal vez me quedaría porque tengo 17 años e igual me he encontrado el campeonato. Tengo que aprender a gestionar las carreras en grupo. Hoy por hoy Moto2 es muy complicado y de cara a 2019 habría motores Triumph, que nos vendría muy bien porque realmente es una categoría.

-Por lo que habla de las carreras en grupo, este año los pilotos de Moto3 están haciendo un máster...

-Sí, se están viendo carreras buenas, pero yo me refiero a saberte manejar en el grupo grande. Hay gente que se deja llevar por las emociones y no por la cabeza.

-¿Cómo se aprende eso, sobre todo en las últimas vueltas?

-Pues se aprende con todas las caídas del año pasado y poco a poco sabiéndote manejar. El ritmo de carrera no está siendo muy grande y tienes ese medio segundo de margen para maniobrar.

-A efectos de resultados, ¿qué se plantea para lo que queda de año?

-Lo que estoy haciendo. Mantener la misma línea e intentar seguir en el grupo de cabeza.

-¿No tiene un número de podios o victorias? ¿Ni siquiera si le hablo de Valencia?

-No me la juego ni pagándome.

-Siempre se ha hablado de usted como un piloto rápido...

Sí, pero lo primero que tienes que conseguir es estar en el grupo de cabeza. Si quieres ser campeón del mundo en la pretemporada, vas mal. Hay que saber regular.

-¿A quien esperaba en la lucha por este mundial y no está?

-A los que me esperaba están ahí.