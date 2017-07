Gran Premio de Hungría Alonso: «Quiero ganar y para eso tienen que cambiar cosas» El monoplaza de Fernando Alonso. / Peter Kohalmi (Afp) El asturiano, que ha marcado el octavo mejor tiempo en la segunda sesión de los libres, no oculta que McLaren «no está cumpliendo las expectativas» EFE Viernes, 28 julio 2017, 17:44

El español Fernando Alonso ha assegurado que su "prioridad" es ganar su tercer campeonato del mundo de Fórmula 1, aunque ha asumido que para que eso ocurra con el equipo McLaren Honda, con el que tiene contrato hasta el final de esta temporada, tendrían que "cambiar muchas cosas".

En declaraciones que este viernes recoge la web especializada Autosport.com, el piloto asturiano remarca que su prioridad sigue siendo ganar su tercer campeonato del mundo de Fórmula 1. Espera conseguirlo "el año que viene", ya sea en un nuevo equipo o en McLaren si se producen los cambios que desea. "Yo quiero ganar el año que viene y para eso tienen que cambiar muchas cosas aquí (en McLaren). Si eso ocurre, existe una posibilidad de que me quede. Es algo que tendré que considerar en septiembre", comenta acerca de su futuro en la escudería de Woking.

Alonso, campeón del mundo con Renault en 2005 y 2006, no oculta que su equipo "no está cumpliendo las expectativas" y señala como lo único positivo de este año su participación en la Indy 500, competición que valora como opción de futuro. "Siempre he dicho que estoy abierto a todo", apunta.

Progresos en Hungaroring

Las palabras de Alonso se conocen el mismo día en que el McLaren que conduce parece haber mejorado sus prestaciones. El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), dominador de la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, ha repetido como el piloto más veloz en la ronda vespertina al batir, con un tiempo de 1:18.455, al alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

El progreso desde la sexta hasta la segunda plaza del actual líder del campeonato del mundo fue lo más significativo de la segunda sesión de entrenamientos libres, marcada al igual que la primera por la alternancia de Red Bull, Ferrari y Mercedes en los puestos de cabeza.

Inalterable se mantuvo, sin embargo, Daniel Ricciardo como piloto más veloz al valerse de las mejoras aerodinámicas incorporadas a su monoplaza en el circuito de Hungaroring. El piloto de Perth se asentó en la primera posición con un estrecho margen (1:28.455 por1:28.638) con respecto a Sebastian Vettel.

Tras ellos completó los Libres 2 el finlandés Valtteri Bottas, seguido por su compatriota Kimi Raikkonen (Ferrari) y por su compañero en Mercedes, el británico Lewis Hamilton.

Carlos Sainz, noveno

Fernando Alonso confirmó en esta ronda el progreso de McLaren Honda y apareció en el octavo lugar, tal y como había pronosticado a su llegada a Budapest, con un mejor registro de 1:19.815. El madrileño Carlos Sainz (Toro Rosso) se situó noveno, justo por delante del compañero de Alonso, el belga Stoffel Vandoorne (1:19.909).

La entrada en el top-10 de los dos pilotos de McLaren Honda motivó la salida de esos puestos de privilegio de los dos Force India del francés Esteban Ocon y del mexicano Sergio Pérez, undécimo y duodécimo, respectivamente, en una sesión accidentada.

Kimi Raikkonen disparó las alarmas al advertir la pérdida de potencia de su Ferrari cuando restaban 52 minutos para la finalización, aunque la fábrica de Maranello pudo corregir el incidente y el finlandés regresó a pista. No tuvo la misma fortuna el alemán Pascal Wehrlein (Sauber) tras salirse en la curva 11 a 38 minutos para el final. Su accidente motivó la aparición de la bandera roja.

Poco después, la organización volvió a interrumpir los Libres 2 tras el choque del británico Jolyon Palmer contra los límites del circuito en el último tramo del sector 3. Ambos incidentes se saldaron sin daños para los pilotos.