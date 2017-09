Mundial Carlos Sainz: «Mi futuro está en manos de Red Bull» El español de Toro Rosso Carlos Sainz. / Efe El piloto reconoce que «les guardo un respeto tremendo y no me importaría hacer un cuarto año con ellos la próxima temporada» EFE Madrid Viernes, 8 septiembre 2017, 16:53

El español de Toro Rosso Carlos Sainz aseguró que su futuro "está en manos de Red Bull" y resaltó que lo que ellos decidan "será lo correcto". "Red Bull va a hacer lo mejor posible para mi carrera deportiva y, a partir de ahí, lo que decidan lo tendré que aceptar", dijo el piloto sobre los rumores de un posible cambio de escudería durante la presentación del videojuego 'Gran Turismo Sport'.

"Lo que yo quiero es muy difícil de explicar porque puede gustar a una gente, no gustar a otra y, como prefiero no meterme líos, no voy a opinar. Solo sé que en Toro Rosso hay mucha gente que gracias a ellos soy el piloto que soy hoy en día. Les guardo un respeto tremendo y no me importaría hacer un cuarto año con ellos la próxima temporada", añadió.

El madrileño afronta con "ganas" el Gran Premio de Singapur que disputará el próximo fin de semana. "Se presenta como una oportunidad para volver a los puntos ya que este año, a medida que van pasando las carreras, va a ser más difícil puntuar por la evolución de nuestros rivales", resaltó.

Sainz valoró positivamente lo que lleva de temporada. "Acabo de completar dos tercios de curso con más puntos que nunca y con una mitad de parrilla más apretada, por lo que tiene más mérito los 36 puntos que llevamos este año", señaló.

"Estoy en un momento muy bueno, con muchas ganas de seguir en esta línea, de seguir progresando. Todavía tengo mucho que mejorar y por ello no voy a parar de intentarlo", finalizó.