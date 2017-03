Australia abre el telón

Se acabó la espera. La bandera a cuadros volverá a ondear este domingo por la mañana en Melbourne. Regresa la Fórmula 1 y lo hace con Lewis Hamilton como gran favorito a llevarse el gato al agua. El piloto británico se llevó la pole del sábado seguido de Sebastian Vettel, mientras que los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz fueron decimotercero y octavo respectivamente. «La vuelta ha sido muy buena. He ido arañando décimas en la Q3 y la Q2 con diferentes juegos de neumáticos y le he sacado todo el jugo que tenía el coche. Estoy contento en ese sentido, pero no hay nada que celebrar siendo decimotercero», señaló el asturiano.

La carrera de Albert Park, circuito que alberga la primera carrera del Mundial desde el año 1996, tendrá tendrá su pistoletazo de salida este domingo a las 7 de la mañana (hora española). Estará marcada por ver hasta donde puede llegar un Lewis Hamilton que arrasó en las calificaciones previas.

Parrilla de salida

PRIMERA FILA:

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:22.188

.2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:22.456

- SEGUNDA FILA:

.3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:22.481

.4. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:23.033

- TERCERA FILA:

.5. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 1:23.485

.6. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:24.074

- CUARTA FILA:

.7. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:24.443

.8. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:24.487

- QUINTA FILA:

.9. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:25.512

10. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) (sin tiempo)

- SEXTA FILA:

11. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:25.081

12. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:25.091

- SÉPTIMA FILA:

13. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:25.425

14. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:25.568

- OCTAVA FILA:

15. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:26.465

16. Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber-Ferrari) 1:26.419

- NOVENA FILA:

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:26.847

18. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:26.858

- DÉCIMA FILA:

19. Lance Stroll (CAN//Williams-Mercedes) 1:27.143

20. Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:28.244.