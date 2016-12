Carlos Sainz: «La retirada de Rosberg me dejó igual de alucinado que a todos»

El español Carlos Sainz (Toro Rosso), duodécimo en el Mundial de Fórmula Uno, afirmó que el anuncio de la retirada del alemán Nico Rosberg (Mercedes), sólo cinco días después de ganar el campeonato, le "dejó igual de alucinado que a todo el mundo". "A mí me pilló jugando al golf. Cuando cogí el móvil, tres o cuatro horas después, vi que tenía un montón de llamadas perdidas y mensajes preguntándome que qué me había parecido lo de Rosberg. Y me quedé igual de alucinado que vosotros. Me sorprendió mucho, como a todo el mundo", declaró Sainz, al ser preguntado en el transcurso de una rueda de prensa que tuvo lugar este lunes en Madrid.

"La verdad es que, por un lado, también hay que ser valiente para salir y dar la cara y decir que no tienes motivación para seguir aguantando esa presión. Lo respeto, porque entiendo que tendrá una motivación superior para dejarlo", indicó 'Carletes' en un evento organizado por uno de sus patrocinadores, Estrella Galicia 0,0, en el que también participó su compatriota Alex Rins, doble subcampeón del mundo de motociclismo (hace dos años, en Moto2; y hace cuatro, en Moto3).

"Supongo que piensa en su familia, en su hija... pero ese anuncio a mí me pilló igual de despistado que a todos vosotros", contestó a Efe Sainz, de 22 años, que este año logró, en el Gran Premio de España, su mejor clasificación en F1, al acabar sexto en Barcelona, plaza que repitió más tarde, en los Grandes Premios de Estados Unidos (en Austin) y de Brasil (en Sao Paulo).

El hijo del doble campeón mundial de rallys español de mismo nombre indicó que el de España, "el Gran Premio de casa" supuso su "mejor fin de semana del año, el más completo".

"Pasar a los dos Ferrari y estar por detrás de los Red Bull con el Toro Rosso, sobre todo después de todo lo que había pasado me hizo ir con una amplia sonrisa", explicó el talentoso piloto madrileño, que afirmó estar "totalmente centrado en Toro Rosso para 2017", aunque admitió que a nadie le disgusta que Mercedes se interese por sus servicios

"¿A quién no le apetecería estar en Mercedes?", se preguntó a sí mismo -tras ser preguntado al respecto de la escudería que ha dominado de forma férrea el Mundial de F1 las tres pasadas temporadas- Sainz, que acabó duodécimo, con 46 puntos, su segundo Mundial en la categoría reina del automovilismo.

"¿Si lo veo como una opción real? Para 2017, no, porque tengo la mente centrada del todo en Toro Rosso y quiero hacer un tercer año igual o mejor que éste", comentó.

"Pero el objetivo es en 2018 dar un paso grande a un equipo grande de marca y luchar por Mundiales. Ahora en invierno no queda otra que centrarme a tope y pensar en Toro Rosso 2017 e ir a por todas", comentó.

"He cogido vacaciones después de un año muy duro, por eso me veis más moreno. Pero estoy a punto ya de volver a empezar a entrenar. El año que viene los coches serán más rápidos y más duros. Y hay que estar espabilado", declaró Sainz este lunes en Madrid.