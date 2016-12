Mercedes no anunciará el sustituto de Rosberg antes de enero

La escudería Mercedes no anunciará el nombre del sustituto del campeón mundial de Fórmula Uno Nico Rosberg "antes de enero de 2017", según ha manifestado Bradley Lord, responsable de prensa del equipo. "Pueden pasar relajados las fiestas de Navidad, que no haremos el anuncio. No hemos previsto nada hasta que volvamos al trabajo el próximo 3 de enero", ha dicho Lord.

Este anuncio viene a subrayar que Mercedes desea darse un tiempo para encontrar el sucesor de Rosberg, quien se retiró de la competición apenas cinco días después de proclamarse campeón del Mundo, una decisión que criticó Niki Lauda, presidente no ejecutivo de Mercedes-AMG.

Entre los aspirantes para sustituir a Rosberg suenan las opciones del finlandés Valtteri Bottas (Williams) y del alemán Pascal Wehrlein. El español Fernando Alonso ya reiteró el pasado martes que su "único objetivo es ser campeón del mundo" con su actual equipo, McLaren-Honda, según dijo en la sede de la escudería inglesa, en Woking.

habla el campeón Rosberg: «Hamilton fue inteligente en Abu Dabi» El alemán Nico Rosberg estima que su gran rival en Mercedes, el británico Lewis Hamilton, fue "inteligente" al ralentizar al final del Gran Premio de Abu Dabi, para intentar, en vano, privarle del título mundial. "No sabía en ese momento lo que mi querido compañero (Hamilton) tenía en la cabeza", añadió Rosberg. "Comenzó a ir como una abuela, delante de mí, pero fue inteligente: ralentizaba donde yo no le podía adelantar e iba rápido en la que habría podido pasarle", explicó. "En Abu Dabi, perdí tres veces el título en mi cabeza, sobre todo cuando mi ingeniero me dijo que debía adelantar a Verstappen. No era lo que yo quería escuchar, ya que si hay un piloto difícil para adelantar es él. Fue uno de los momentos más intensos de mi carrera, con mucha adrenalina", dijo el alemán.

"Creo en este proyecto. Esto comprometido con él y quiero ser campeón del mundo con McLaren Honda. Este es mi único objetivo", afirmó en el Centro Tecnológico McLaren ante los responsables y trabajadores del equipo, según un tuit que difundió la escudería.