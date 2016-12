Alonso dice no a Mercedes

«Creo en este proyecto, estoy comprometido con él y quiero ser campeón del mundo con McLaren. Ese es mi único objetivo». Con estas dos frases, que ha pronunciado Fernando Alonso en su visita a Woking, sede de su actual equipo, ha cerrado de un plumazo todos los rumores acerca de una posible marcha a Mercedes. La escudería campeona del mundo sigue buscando un sustituto a Nico Rosberg, tras la espantada del alemán, pero no será el asturiano.

Alonso ha preferido adoptar una actitud conservadora de cara a la próxima temporada. El asturiano tiene contrato por un año más, prorrogable en caso de que quiera seguir y de que las condiciones con McLaren (tanto deportivas como económicas) le satisfagan. Aunque es consciente de que afronta sus últimos años en el ‘Gran Circo’, y la tentación del Mundial de Resistencia es muy alta, Alonso quiere quitarse de encima la espina que arrastra desde 2007 y conquistar su tercer título con el equipo que le hizo soñar con ser piloto de Fórmula 1 cuando era pequeño.

Esta declaración de intenciones, por otro lado, es una moneda al aire. Se arriesga a quedarse sin la opción de pilotar para el equipo que ha arrasado en los últimos años, pero que no tiene garantizado su dominio de cara a la próxima temporada. El cambio normativo que va a modificar el rostro de los monoplazas, las nuevas Pirelli más anchas y una presumible igualdad en la parte alta, pueden perjudicar en una escudería Mercedes que no sólo ha perdido a Rosberg en este 2016, sino también probablemente a Paddy Lowe, máximo responsable técnico del equipo, que está siendo tanteado por media parrilla. La amenaza de Red Bull es el principal temor para una Mercedes que se juega no sólo mantener el reinado, sino también el control sobre el actual ‘statu quo’ de la Fórmula 1.

Alonso conoce bien el rendimiento y el desarrollo que en McLaren y en Honda han emprendido con respecto a años anteriores. Sabe, o cree saber, que en la próxima temporada darán un salto de calidad muy alto, si bien alberga serias dudas de que sea suficiente. Ante la posibilidad de irse a una Mercedes con dudas o quedarse en una McLaren más estable, ha elegido lo segundo.

Sigue el casting de Mercedes

Con el ‘no’ definitivo de Alonso, a Mercedes se le queda el panorama en manos de dos pilotos, aunque el objetivo es uno de ellos fundamentalmente: Valtteri Bottas. Sin Rosberg, necesitan a un corredor de un perfil teóricamente dócil, que pueda ser constante donde los altibajos de Lewis Hamilton fallen y que tenga serias capacidades técnicas para desarrollar el monoplaza la próxima temporada. Bottas reúne esas características, además de ser representado por Toto Wolff, jefe de Mercedes, que es un punto a su favor muy alto. El problema es que Williams no está dispuesto a soltar a su piloto más veterano del equipo (el otro será el novato Lance Stroll) tan fácilmente. En el tira y afloja de las negociaciones, Mercedes está dispuesto a hacer una importante rebaja en el precio de los motores y cederles a Pascal Wehrlein para sustituir a Bottas.

Después de que fallase la opción Alonso, y en caso de que Bottas tampoco cuaje, la última alternativa es Pascal Wehrlein. El canterano de Mercedes se encuentra sin equipo después de disputar su primera temporada en Fórmula 1 con Manor, pero siempre ha estado a disposición de lo que ordenasen desde Brackley, sede de la factoría de Mercedes. Por eso, ha sido el encargado de realizar casi todas las pruebas de los Pirelli de 2017, lo que le ha convertido en un ‘caramelo’ deseado para media parrilla de Fórmula 1. Ser el piloto que más kilómetros ha dado con las nuevas ruedas (más de 3.000) le han hecho todo un experto en su rendimiento, lo que en definitiva puede ser fundamental a la hora de convencer a Mercedes.

En medio de estas dos alternativas, aunque lejano, está el ‘run-run’ de Carlos Sainz. La actuación del madrileño al volante del Toro Rosso en este 2016 le ha hecho ganar un notable prestigio en el paddock y el respeto unánime, tanto de pilotos, como de técnicos y periodistas. Su contrato con Red Bull le cierra las puertas a una posible oferta de Mercedes como ya se las cerró a la oferta en firme (esta sí) que tuvo de Renault, pero que su nombre aparezca entre los candidatos a sustituir al campeón del mundo habla mucho y bien de su rendimiento.