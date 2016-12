«Me gustaría ser un héroe de acción»

Recién retirado a sus 31 años, el campeón mundial de Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg, afirmó este sábado en una entrevista con la agencia AFP que su prioridad inmediata es festejar la Navidad y disfrutar de su familia, pero que en un futuro no descarta incluso actuar en una película, preferiblemente en una cinta de acción.

¿Cómo ha saboreado estos primeros instantes de 'libertad'?

RESPUESTA: Todavía no tengo libertad. Estoy todavía celebrando este éxito (el título de campeón del mundo, conseguido el pasado mes, cinco días antes de su anuncio de retirada). El primer momento de libertad de verdad será la Navidad. Será un nuevo capítulo en mi vida, un gran cambio. Va a ser bonito lo que venga, los proyectos, la familia, tener más tiempo. Vamos a estar en Ibiza, con el árbol de Navidad, una cena típica con pavo. Después buscaré nuevos proyectos, en los que invertiré toda mi combatividad, pero ya veremos con el año nuevo.

¿Ha sido muy dura la última temporada?

R.: Lo más duro era lo mental. Hay muchos sacrificios para triunfar en el deporte, la familia va después y desde que el título se acercó, la presión fue realmente monstruosa. La última carrera (que le valió el título el 27 de noviembre en Abu Dabi) fue muy dura mentalmente. Fue de una intensidad increíble.

Su complicada relación con su compañero de equipo y rival de Mercedes Lewis Hamilton es digna de una película. ¿Contribuyó a la presión?

R.: Evidentemente, es uno de los mejores pilotos del mundo, la lucha contra él fue muy muy dura, pero me encanta la competición... Luchar al máximo nivel y batir a uno de los mejores es algo bonito.

Algunas personas no vieron bien su decisión de no volver a correr, hablando de cobardía. ¿Qué reponde a ello?

R.: La mayoría apoya mi decisión. Evidentemente siempre hay gente que tiene otra opinión, pero si cambio de trabajo, ¿quién puede criticarme? Cada uno toma sus decisiones y sigue su camino. He tenido una muy, muy buena carrera desde mi punto de vista, he conseguido lo que quería conseguir. Entiendo también que hubo gente decepcionada porque esta lucha con Lewis fue bella. A esos les quiero decir que vean los tres últimos años y que conserven ese recuerdo fantástico. Es lo que voy a hacer yo. Fue una etapa increíble, estoy orgulloso por haber participado en ella, por haber vencido a Lewis y por ser campeón del mundo. Ahora ya está, lo logré y paso a otra cosa. Por ejemplo, quiero tener de verdad más tiempo para mi familia. Mi hija tiene un año y medio, eso sólo ocurrirá una vez.

¿Con cuántos hijos se ve?

R.: No lo sé, espero tener varios hijos, estaría bien si tengo la oportunidad. ¡Un equipo de fútbol! ¡Pero mi esposa Vivian no está muy convencida por esta idea!

Con su físico, ¿se vería haciendo cine?

R.: Sí, me gustaría. Conozco a actores en Alemania, puede que algún día, estaría bien. Tengo ya algo de experiencia porque siendo piloto tenemos que hacer mucha publicidad. Un héroe de acción, ¡Eso me gustaría!

¿Su título mundial es una manera de pagar una deuda con los que le ayudaron a llegar hasta aquí?

R.: Una deuda no, pero en el deporte uno no triunfa en solitario. Tengo todo un equipo a mi lado. He cumplido mi sueño de juventud, pero ellos me ayudaron a llegar. Ese sueño está inspirado en mi padre (el finlandés Keke Rosberg, campeón del mundo en 1982). Luego, cuando fui cumpliendo años y empecé a competir, fue mi sueño personal, que quería cumplir. Mi madre y mi padre siempre me respaldaron. He sido afortunado. Cuando entré en la Fórmula 1, mi padre se retiró completamente y se lo agradezco mucho.