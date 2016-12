Rosberg anuncia por sorpresa su retirada

Tan sólo cinco días después de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg ha anunciado este viernes por sorpresa su retirada de la competición. El piloto de Mercedes abandona por la puerta grande la Fórmula 1 y el mundo del deporte, y obligará a la campeona del mundo de constructores a fichar a un nuevo compañero de Lewis Hamilton.

"Para mí es un día muy especial porque voy a recibir el trofeo esta noche, va a ser increíble, pero también por otra razón. Quiero aprovechar la oportunidad para anunciar el final de mi carrera en la Fórmula 1", dijo Rosberg durante la gala de campeones de la FIA en Viena.

"Tenía un sueño claro desde que cumplí seis años: convertirme en campeón mundial de Fórmula 1, y estaba muy claro en mi mente. Lo he logrado y lo recordaré para siempre", añadió el alemán.

El campeón del mundo colgó un mensaje en las redes sociales para explicar los motivos de su retirada y despedirse de sus seguidores. "En los 25 años que llevo compitiendo ha sido mi sueño, mi gran objetivo: ser campeón del mundo de Fórmula 1. Pese al trabajo duro que suponía, el dolor, el sacrificio, siempre ha sido mi objetivo. Y ahora que lo he conseguido, que he escalado mi montaña, que estoy en la cima, me siento bien", señalaba.

Un asiento libre en Mercedes para 2017

Rosberg, que deja un asiento libre en Mercedes para 2017, ha decidido iniciar una nueva etapa en su vida alejado del automovilismo, después de vivir una difícil temporada junto a Hamilton en el seno de Mercedes. "Esta temporada ha sido terriblemente dura. He empujado como un loco en cada aspecto después de la frustración de los dos últimos años. Eso ha elevado mi motivación al punto más alto de los últimos años. Pero también ha tenido un impacto en los que más quiero -ha sido un verdadero esfuerzo familiar", argumentaba el alemán.

La decisión de Rosberg comenzó a rondarle la cabeza en Suzuka, donde ganó la carrera. "Allí vi que el destino del campeonato estaba en mis manos y la enorme presión que empecé a sentir me hizo empezar a plantearme la opción de retirarme si era campeón del mundo".

Pero el pasado domingo en Abu Dabi, donde consiguió proclamarse campeón del mundo, es donde tuvo la certeza de que se bajaba de la Fórmula Uno. "El domingo de Abu Dabi, por la mañana, sabía que sería mi última carrera, tenía ese pensamiento claro en mi cabeza. Entonces empecé a disfrutar cada momento de la experiencia, sabiendo que podría ser la última vez... y cuando las luces se apagaron viví las 55 vueltas más intensas de mi vida". Eso sí, al decisión final llegó el lunes, ya con el título en el bolsillo: "Tomé la decisión el lunes por la mañana. Después de reflexionar durante un día, a las primeras personas a las que se lo dije fue a Vivian y a George Nolte (del equipo de representación de Rosberg), y después a Toto Wolff".

El piloto finalizó diciendo que "lo que me hará sentir más orgulloso de mi paso por las carreras siempre será haber ganado el campeonato mundial con este increíble equipo de personas, las Flechas de Plata".