Rosberg y Hamilton se juegan el título en Interlagos

Nico Rosberg y Lewis Hamilton se juegan sus opciones al título mundial en el circuito de Interlagos, en la penúltima carrera de la temporada, aunque es el británico el que parte desde la 'pole' e intentará impedir que el alemán sea ya campeón y que la corona se resuelva en la última cita de Abu Dabi.

Lewis Hamilton sólo había logrado la 'pole' del GP de Brasil en una ocasión. Fue en 2012, cuando nada se jugaba (aquel año era turno de Vettel y Alonso) y llevaba un McLaren que sí optaba a las victorias y no sólo a los puntos. En otras ocasiones, por diversas cuestiones, no lo había logrado. En los dos últimos años, cuando tenía un coche con una superioridad manifiesta, fue Nico Rosberg quien se llevó la 'pole' en el circuito de Interlagos. En este 2016, ser segundo es más que nunca el primero de los que pierden. Por eso, Hamilton logró lo que no había logrado nunca antes con Mercedes: una primera posición en casa de su ídolo Senna.

La undécima 'pole' en la parrilla de salida de Lewis Hamilton en este 2016, 60ª de su carrera deportiva, le permitirá luchar por una victoria en el Autódromo José Carlos Pace que le ha sido esquiva siempre, además de evitar el alirón de su compañero. No fue una 'pole' fácil para el británico, ni mucho menos. Aunque dominó en las tres tandas, en la última tuvo que ser un mínimo error de Rosberg el que le hizo perder algo más de una décima en el tercer sector del sinuoso trazado brasileño el que permitió a Hamilton hacerse con el mejor crono de la jornada. Apenas una décima les separó.

Las opciones de Rosberg, por el contrario, pasan por la victoria. pero no son las únicas. Si no gana, a Hamilton le vale con ser cuarto para llevar la pelea por el Mundial a la última cita, en Abu Dabi. Para ello tendrán que meterse entre medias los Red Bull o los Ferrari. Kimi Räikkönen volvió a mojarle la oreja a Sebastian Vettel, que partirá quinto, casi sin esperarlo. «Admito que me sorprendió conseguir el tercer puesto», confesaba el finlandés. Detrás de él tendrá a un Max Verstappen a quien han llamado al orden desde Mercedes. Toto Wollf, responsable de la escuadra campeona, llamó a Jos Verstappen, expiloto y padre del joven de Red Bull, para avisarle de que contuviese las ansias competitivas de su hijo: no quiere que un accidente provocado por el diamante holandés dirima el título entre Hamilton y Rosberg.