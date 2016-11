Rosberg afronta a la sombra la carrera de su vida

Nico Rosberg paseaba por el paddock de Interlagos, donde se puede proclamar campeón del mundo este domingo, con una inusitada tranquilidad. Quién diría que está a una victoria de igualar el hito que su padre logró hace 34 años, para lo que sólo necesita hacer algo que ya ha logrado nueve veces antes en este 2016: ganar. Una victoria le daría, matemáticamente, el ansiado título de campeón del mundo de Fórmula 1, y lograrlo en una plaza tan especial como el Autódromo José Carlos Pace, donde se han decidido antes seis títulos más, lo hace aún más ansiado.

Sin embargo, Rosberg no fue ni mucho menos el protagonista de las horas previas a la carrera. El jueves comenzaba con el nombre de Donald Trump presente en la boca de todos los habitantes del Gran Circo, por culpa de un community manager que se saltó los límites del humor. Al responsable de la cuenta corporativa de twitter de un patrocinador del mexicano Sergio Pérez se le ocurrió recomendar sus gafas de sol a los futuros trabajadores del muro que planea construir el presidente electo de Estados Unidos. La respuesta del piloto no se hizo esperar: anunció que rompía su contrato inmediatamente con dicha empresa, española para más datos.

Esta anécdota quedó opacada a su vez en cuanto comenzó la rueda de prensa de los pilotos, que esta vez tenía un invitado especial: Charlie Whiting, el director de carrera. El británico ejerce de ‘jefe de los árbitros’ en cada carrera, y fue protagonista involuntario de la polémica en el pasado GP de México. Los contendientes por el título, Hamilton y Rosberg, quedaron en un segundo plano cuando el veterano juez de jueces explicó por qué sancionó a Verstappen y a Vettel y no al británico de Mercedes. Las explicaciones no debieron convencer mucho a Ferrari porque, unas horas después, anunciaron mediante un comunicado que van a pedir la revisión del castigo de su piloto para aclarar en qué momentos las maniobras defensivas o saltarse una chicane o una curva es aceptable y en qué momentos es sancionable.

Alonso y el recado a Sainz

De México también habló Fernando Alonso. El piloto español pisa el circuito de Brasil con los recuerdos de sus dos títulos, que ganó aquí, presentes, pero con la certeza de que le costará mucho volver a levantar uno. Ahora se centra en las peleas o luchas carrera a carrera, como la que tuvo con su buen amigo Carlos Sainz en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El madrileño y el asturiano se llevan a las mil maravillas, y no hay pugna en pista que pueda romper la amistad que les une, por lo que es normal el ‘vacile’ que se han tenido en las últimas jornadas.

“Hemos estado en contacto toda la semana. Él estaba corriendo en karting y yo entrenando en bici. Nos mandábamos vídeos: yo en las montañas de California y él en el kart. Ya le puse: ‘Oye, no me tires a la hierba, que aunque te quiero mucho, la próxima vez me voy contra ti’”, le avisó, entre risas. El de McLaren fue más serio cuando se refirió al criterio de los jueces, a quienes defendió a su manera. “Es difícil tener una visión clara. Hay que aplicar el sentido común. Todos tenemos opiniones diferentes, pero aquí el que manda es el árbitro y hay que acatarlo. A veces no sabes porqué sancionan o no, pero tienen un trabajo difícil y si en directo no nos ponemos de acuerdo, imagínate ellos en ese minuto”, admitió.

Mucho más duro fue Carlos Sainz, que pidió mayor criterio a los jueces, y sobre todo más cercanía a la afición. La cuestión de fondo que critica el joven madrileño es que esto está alejado de los fans, y por eso la Fórmula 1 debería reflexionar. “¿Crees tú que mi tío o mi abuelo entenderán el matiz por el que se penaliza o no? Ellos no son tan fanáticos como para ver la conferencia de prensa del jueves, ellos ven la carrera y se preguntan por qué han sancionado a uno y no al otro. La Fórmula 1 es muy compleja y no me parece lógico cómo se afrontan estas situaciones”, dijo el de Toro Rosso.

Asientos confirmados

Mientras unos están pensando en el contrato, otros en los árbitros y algunos en las vacaciones, hay otros que se necesitan buscarse las castañas para 2017. Por eso el mercado de fichajes está en plena ebullición, aunque no sea en la parte alta.

Renault confirmó al británico Jolyon Palmer para la próxima temporada, porque Kevin Magnussen decidió no aceptar la oferta de un año y esperar a que Haas le tire la caña (se confirmará a lo largo del fin de semana). Ni les gusta, ni les convence (públicamente dicen lo contrario), pero a falta de algo mejor, le dejarán un año más para que se fogueé junto a Nico Hulkenberg. En lugar del alemán, hasta el momento en Force India, estará el francés Esteban Ocon, una de las grandes promesas de la cantera Mercedes. La sorpresa fue mayúscula, ya que el favorito para ese asiento era Pascal Wehrlein, que ahora se queda en tierra de nadie. Los asientos se acaban para la próxima campaña y sólo quedan por atar uno en Haas, los dos de Sauber y los dos de Manor.