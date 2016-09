Button se baja: adiós al último piloto del siglo XX

Ya es oficial: Alonso es un ‘viejo’. Él y Kimi Räikkönen serán los pilotos más veteranos de la Fórmula 1 en la temporada 2017, después de que Jenson Button haya decidido adelantar su jubilación para dejar paso a los jóvenes. A sus 36 años, el extrovertido piloto británico ha decidido (presionado, en parte, por McLaren) hacerse a un lado y darse un año sabático de la competición de primer nivel. “No es una retirada”, se apresuró a decir a los medios, pero es un paso intermedio.

Button será, a partir de noviembre, piloto de desarrollo de McLaren. Este nuevo papel le permitirá tener un poco más de libertad de movimientos (los cantos de sirena desde el Mundial de Resistencia le tientan mucho) y, sobre todo, disfrutar de su tiempo libre en mejores condiciones. El piloto británico es el único que estaba en activo que sabía lo que era estar en un paddock de Fórmula 1 en el año 2000. Con 20 años se subió por primera vez a un monoplaza en un Gran Premio, al volante de un Williams BMW, y desde entonces no se ha bajado. Son casi 17 años sin parar, y este verano acabó de tomar la decisión de dejarlo. En Spa le trasladó su decisión a Ron Dennis, y a este se le abrió el cielo: un ‘marrón’ menos, el de decidir la alineación de 2017, que comerse.

“El año que viene seré embajador de este equipo y trabajaré del modo que pueda para hacerlo mejor en el futuro. Haré simulador, me quedaré aquí, partiéndome de risa como nunca lo habéis visto y yendo a las carreras para dar toda la información útil que pueda”, dijo un Button que se retira con 4 victorias, 50 podios y un título, el conseguido en 2009 con BrawnGP. Cuando cuelgue el mono a final de esta campaña, habrá disputado 305 Grandes Premios, sólo dos menos que Michael Schumacher, que es el segundo que más carreras disputó, por detrás de Rubens Barrichello.

Su puesto lo ocupará la gran promesa de McLaren, Stoffel Vandoorne. El que fuera sustituto de Alonso en el GP de Baréin obtiene así la recompensa a una paciencia infinita, en el punto óptimo de su carrera y con la vitola de ser uno de los grandes corredores de futuro. “Cuando he visto mi firma en el contrato de McLaren Honda, puedo asegurar que he tenido una sensación muy especial cuando he levantado el bolígrafo”, dijo ante los medios, muy emocionado. A sus 24 años compartirá equipo con Alonso, que se tomó a guasa lo de tener de nuevo a un canterano de McLaren a su lado, como en 2007. “No es británico, tranquilos”, bromeó el español.

Una decisión que contenta a todos

En McLaren tenían para este mes de septiembre un puzzle muy complicado de completar. Tres piezas debían encajar. Por un lado estaba Fernando Alonso. El piloto español ya está convencido de completar su contrato en 2017, pero todo dependerá de lo que se encuentre en el coche del año que viene. Si es competitivo, seguirá. Si no, adiós a la Fórmula 1 y a otra cosa. La segunda pieza era Stoffel Vandoorne. El piloto belga está considerado como la gran promesa de McLaren desde Lewis Hamilton, por lo que no querían que se le escapase. Este puso las cartas sobre la mesa: o era piloto oficial el año que viene, o empezaría a abrir la puerta a todos los representantes de las escuderías que le estaban llamando. Y por último, quedaba Jenson Button. El eterno jubilado no sale de la Fórmula 1 ni con aceite hirviendo, y su contrato hasta 2018 le permitía negociar en una posición de poder.

Así que Dennis empezó a hacer lo que mejor se le da: moverse entre bambalinas. A Vandoorne le aseguró que estaría sentado en un McLaren oficial en 2017; a Alonso, que no se preocupara que él iba a seguir siendo el piloto número 1, y a Button, que su estatus en Woking le había permitido ser una parte fundamental del equipo, pero que debía cambiar. Así que contentó a todos: Vandoorne obtiene su asiento, Alonso sigue siendo el líder y Button gozará de más libertad, además de mantener intacto su contrato (y su sueldo) al menos dos años.

¿Volverá a la parrilla Button? “Quiero ser claro: no me estoy retirando. Tengo contrato para 2017 y 2018, y tengo la intención de trabajar en el desarrollo del coche y estoy seguro que me pondré al volante del nuevo monoplaza en algún momento”, dijo Button. Afianzando esta idea de que no será la última vez que veamos a Button al volante de un McLaren salió Ron Dennis, que vestido del Rey Salomón decidió apagar un incendio que ya tenía las ascuas encendidas. “La posibilidad de que Jenson vuelva en 2018 es muy real”, dijo el jefe de la escuadra británica. El equilibrista Dennis, nuevamente, sale reforzado de una crisis.