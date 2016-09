Las esperanzas de Alonso pasan por la fiabilidad

Quien se fíe sólo de los tiempos en la tabla de clasificación igual se lleva un susto: ¿Fernando Alonso en séptima posición detrás de los Mercedes, los Ferrari y los Red Bull? Los problemas de fiabilidad en Bélgica, que le obligaron a salir último, parecen ya olvidados y las nuevas decisiones para afianzar la eficiencia de la unidad de potencia Honda funcionaron, al menos, en los libres.

Los hombres de McLaren Honda, no obstante, no salieron contentos del todo. Un sudor frío recorrió la espalda de los ingenieros del equipo británico y de sus ‘parteners’ japoneses, cuando al final de la primera tanda Alonso se quejaba de que se le había quedado atascado el embrague. Quedaba poco más de dos minutos, y el bicampeón asturiano pudo llegar a ‘boxes’ para poner fin a sus primeros kilómetros de trabajo. Por suerte para el español, el trabajo hasta los segundos dio resultado, aunque no sin susto: en la tanda vespertina volvió a fallar el cambio y dio menos vueltas de las previstas.

Este incidente empañó las buenas sensaciones generales del día para Alonso. «No hemos tenido una fiabilidad perfecta, pero no ha sido nada significativo, lo cual es positivo. Aun así, tenemos que cuidar cada detalle porque no queremos perder la oportunidad de puntuar cuando más importa», avisaba el piloto nada más acabar un día más en la oficina.

No obstante, vista la imagen en perspectiva, McLaren no puede estar descontenta con el arranque del fin de semana de la última cita europea del año. Jenson Button acabó en el ‘top ten’ también, lo que supone todo un logro habida cuenta de que Monza es el templo de la velocidad, el punto flaco de la escuadra británica. Pese a este éxito relativo, Alonso se encargó de rebajar la euforia típica: «Debemos mantener los pies sobre la tierra ya que sabemos que los sábados por la tarde solemos dar un pequeño paso atrás. Siendo realistas no esperamos entrar en la ‘Q3’ mañana; así que, si lo conseguimos, será una sorpresa agradable».

Más optimista es Jenson Button, que directamente contradice a su compañero. El británico, que está en la casilla de salida de McLaren, afirma que aún tienen margen de mejora a una vuelta, y que el ritmo de tandas largas es más que óptimo. «Aún necesitamos un poco de trabajo antes de que seamos realmente competitivos y podamos luchar por buenos puntos. Con un poco de trabajo esta tarde, espero que podamos ser más fuertes», pide el británico.