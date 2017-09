MOTO3 Fenati aprovecha la caída de Canet para arrebatarle la segunda plaza de la general El de Corbera se va al suelo y Jaume Masiá vuelve a sorprender y remonta para meterse entre los diez mejores R. D. VALENCIA. Lunes, 11 septiembre 2017, 00:01

Arón Canet estaba dispuesto a arriesgar. Su clasificación no fue buena, pero las grandes sensaciones de la primera jornada en Misano le servían para confiar en la remontada en carrera. «Creo que podré luchar por la victoria», dijo el valenciano. Fue imposible. Las condiciones de la pista eran muy complicadas y la carrera de Moto3 fue un carrusel de salidas de pista y caídas. Entre ellas, la de Canet, que perdió en el circuito Marco Simoncelli la segunda posición del Mundial.

«He probado a tirar, pero las condiciones eran muy difíciles», argumentaba el piloto del Estrella Galicia. «Al principio me encontraba cómodo, controlando la carrera. He visto que Digia se escapaba un poco, por lo que he decidido adelantar a Oettl, aunque nos hemos dado un toque. He probado a tirar para saber si estaba más fuerte que Digia en ritmo y si podía escaparme, pero rodar así era arriesgado de cara a terminar la carrera porque las condiciones eran muy difíciles», concluyó Canet. El de Corbera se quejó además de uno de los 'marshalls', que le impidió volver a pista cuando se fue al sueño a falta de tres vueltas para el final. Romano Fenati fue el gran beneficiado de la caída de Canet puesto que el italiano se llevó la victoria -de forma incontestable- y es segundo de la general con 23 puntos de ventaja sobre el piloto valenciano. El líder, Joan Mir, fue segundo ayer y dejó atado en Misano el campeonato del mundo.

Canet fue la cruz y Jaume Masiá, la cara, porque el valenciano volvió a dejar ayer inmejorables sensaciones. Masiá salía desde la 22ª posición y se mantuvo sobre la moto para acabar décimo. El valenciano, un recién llegado, suma ya 13 puntos en el Mundial de Moto3.