Los favoritos, al asalto de Misano El español Maverick Viñales rueda durante los entrenamientos, en los que logró la pole en MotoGP. / Marco BERTORELLO/afp El valenciano Arón Canet sufre una caída y finaliza undécimo pero asegura que tiene ritmo para luchar por ganar hoy la prueba de Moto3Viñales sale desde la pole en una carrera de MotoGP que promete emociones fuertes BORJA GONZÁLEZ CIRCUITO DE MISANO. Domingo, 10 septiembre 2017, 00:20

Pese a la sonora ausencia de Valentino Rossi, el Gran Premio de San Marino se cargó ayer de argumentos para prever una espectacular pelea en la carrera de hoy. Pelea por ganar pero, sobre todo, pelea por un Mundial que está batiendo todos los registros históricos de igualdad. Y es que los tres primeros de la general se batieron hasta el último segundo por conseguir la pole en Misano, una batalla que cayó del lado de Maverick Viñales, que justo ha recuperado su mejor versión en el momento clave de la temporada.

«Hacía tiempo que no me sentía tan bien en una calificación e incluso en un FP4, así que estoy contento. En Silverstone ganamos confianza y aquí hemos podido demostrar que la moto va bien. Y el test ayudó mucho también», explicó el autor de la pole, un puesto que no lograba en una parrilla desde el 4 de junio en Mugello. El de Yamaha terminó por delante de un peleón Andrea Dovizioso, mientras que Marc Márquez pagó su exceso de ganas con una caída que aún así le permitió mantenerse en la fila de honor, junto a sus dos máximos rivales -el cuarto en discordia, Dani Pedrosa, ganador en 2016 en este mismo trazado, sólo pudo ser séptimo-.

«Estaba listo para luchar por la pole. Ya con el primer neumático me he encontrado muy bien y normalmente en el segundo siempre se mejora; pero bueno, ha sido un error un poco tonto, entre comillas, porque ya había abortado la vuelta porque había tocado lo rojo en la curva rápida y yendo un poquito más por fuera porque sabía que Crutchlow estaba muy pegado, he tocado el piano, la línea, y no ha habido aviso», comentó Márquez, que demostró un muy buen ritmo de carrera durante el cuarto entrenamiento libre.

El tercero en discordia, Dovizioso, fue la punta de lanza de Ducati en un trazado en el que la fábrica de Borgo Panigale había sufrido en los últimos años. Seis motos italianas se metieron entre las doce mejores, con Jorge Lorenzo quinto y con un ritmo de carrera muy sólido. «Lo malo es que mañana (por hoy) parece ser que va a llover y entonces todo el duro trabajo que hemos hecho durante el fin de semana no va a servir de nada», se lamentó el mallorquín. Ese factor climático es el que mantiene en guardia a pilotos y equipos, sobre todo a los tres que en estos momentos tienen más opciones de cara al título, los tres de la primera línea. El valenciano Héctor Barberá finalizó decimotercero y hoy estará en la lucha por los puntos.

Esperanza pese al varapalo

Enea Bastianini se llevó la pole en Moto3 gracias a un fantástico giro en la última vuelta. El italiano conquistó la primera del año y octava de su vida, con los españoles Jorge Martín y Joan Mir -que puede dejar casi sentenciado el Mundial en Misano- completaron la primera fila con la segunda y la tercera posición, respectivamente. Mientras, en la curva 15 Arón Canet, veía frustradas sus aspiraciones al sufrir una aparatosa caída que le obligó a pasar por el centro médico. Aún así, volvió a pista para ser undécimo al final de la crono. «Estoy contento, ya que las conclusiones son positivas, tanto con el neumático blando como con el compuesto intermedio. He sido rápido, consistente y he rodado solo, sin necesidad de otras referencias. En la FP3 hemos sido los más rápidos. Creía que teníamos todavía un pequeño margen para mejorar en la clasificatoria. Sin embargo, he tenido una caída por querer acelerar demasiado pronto saliendo de la curva 15», manifestaba el valenciano.

Aún así, Canet, que se quedó a apenas tres décimas del tiempo de Bastianini, está convencido de que hoy podrá pelear por el triunfo. «Venía rodando rápido, como para estar entre los cinco primeros, pero he cometido un mínimo error en la curva 14 y he perdido un par de décimas. Creo que para el domingo tenemos un buen ritmo y podemos estar luchando por la carrera», dijo el de Corbera, que agradeció a su equipo, el Estrella Galicia, que repararan la moto tras la caída. Jaume Masiá, por su parte, tendrá en Misano otra oportunidad en este Mundial y partirá desde la 22ª posición. En Moto2, Jorge Navarro deberá remontar en carrera para estar con los mejores. El de la Pobla de Vallbona acabó duodécimo, a siete décimas de Mattia Pasini, autor de la pole. Sin Álex Márquez, que se cayó el viernes, el italiano y Morbidelli parten con muchas opciones de victoria.