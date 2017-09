Carlos Sainz partirá 17º por sus diez puestos de penalización mientras que ya sabíamos que Fernando Alonso partirá último por sus 35 puestos de castigo. Ambos cayeron en la Q2. Según el asturiano no ha mejorado "para no perjudicar a su compañero". Esto es la Fórmula 1. Esto es emoción. Y mañana el Gran Premio. No se lo pierdan. Reciban un fuerte abrazo.