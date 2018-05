Canet se lleva por delante a los favoritos Canet, a la izquierda, rueda ayer con el grupo. / team gresini «Mis disculpas, son fallos impropios de pilotos que llevamos tres años en el Mundial», admite el de Corbera, sancionado con salir último en Francia El valenciano se cae tras un grave error y tira a Jorge Martín, Bastianini y Arbolino B.GONZÁLEZ/M.RODRÍGUEZ Lunes, 7 mayo 2018, 00:43

El Gran Premio de España fue el más accidentado de los últimos años. Hubo incidentes de consideración en todas las categorías y pilotos que aspiran a la foto de los campeones de noviembre en Cheste se dejaron sobre el asfalto de Jerez una notable cosecha de puntos. Dos valencianos, Arón Canet y Jorge Navarro amanecieron como aspirantes al podio y acabaron por el suelo. Especialmente dura fue la jornada para el de Corbera, centro de la polémica tras el fallo que frustró su carrera y la de otros tres pilotos, dos de ellos rivales directos por el título en la cilindrada pequeña del Mundial: Jorge Martín y Enea Bastianini.

Horas más tarde, Canet fue sancionado con partir el último en la próxima carrera del Mundial, el Gran Premio de Francia, que se celebrará en Le Mans el 20 de mayo. La prueba de Moto3 tuvo dos protagonistas del mismo equipo, uno en negativo y otro en positivo, aunque ni siquiera el segundo terminó contento. Arón Canet, que tras unos grises entrenamientos se marcó un buen arranque de carrera que le llevó al grupo de los favoritos, los seis que a falta de cuatro vueltas se iban a jugar la victoria y el podio.

Porque en ese giro, el 19, el valenciano cometió un error en la curva Dry Sack, una frenada demasiado tardía con la que se llevó por delante, ni más ni menos, a Jorge Martín y Bastianini, que junto a Canet son los favoritos al título, más a Arbolino. Esto dejó solos en cabeza a Oettl y Bezzecchi, que se jugaron un triunfo que cayó del lado del primero.

Un lance similar al de Canet arruina a Navarro en Moto2, donde Lecuona acaba noveno

Por detrás, tras la escabechina de cabeza, un largo pelotón se jugó el inesperado premio del tercer puesto, una pelea en la que se impuso el novato Alonso López, compañero de Canet. Aunque poco le duró la alegría al madrileño, que terminó recibiendo una sanción -pérdida de una posición- por haber excedido los límites de la pista en varias ocasiones. Esto permitió quedarse con ese tercer puesto a Marcos Ramírez.

Jaume Masiá concluyó quinto, en la que fue otra notable actuación del piloto de Algemesí. Pero la batalla se desató en el paddock. Arón Canet admitió inmediatamente su error. «He tenido un pequeño percance con mi guante izquierdo, que es donde tengo el freno trasero de la rueda, porque no lo tengo en el pie sino en la mano, y no podía parar la moto lo suficientemente bien», explicó el valenciano «No he podido parar la moto bien después de que hiciese tope la dirección con el tren trasero y me he llevado a Jorge, Enea (Bastianini) y Arbolino. Mis disculpas con ellos tres. No era mi intención, ni mucho menos, y son errores que no pueden cometer pilotos experimentados que llevan tres años ya en el Mundial como yo», añadió.

El más duro con el piloto del Estrella Galicia fue Jorge Martín, quien en caliente llegó a dar por rotas las relaciones con el valenciano, amigo suyo desde hace años. «La maniobra de Canet ha destruido por completo mi carrera, no es la primera vez que sucede y creo que se tendría que actuar», argumentó.

Menos trascendente fue el lance que arruinó la carrera de Jorge Navarro en Moto2, que aspiraba al podio después de haber calificado cuarto. El valenciano perdió algunas posiciones en la salida y, cuando trataba de remontar, Luca Marini le tiró en una acción muy parecida a la de Canet. El italiano, al ser la primera acción de este tipo en la que se ve envuelto, fue sacionado con seis posiciones en la parrilla de Le Mans.

En la carrera de Moto2 volvió a brillar Lecuona, que le ha cogido el pulso al Mundial y concluyó noveno. Héctor Barberá sumó dos puntos mientras Navarro acabó el 17 y Garzó, el 23. La carrera la ganó Baldasarri, el compañero de Barberá, tras dominar todo el fin de semana. Álex Márquez, aspirante el título, dio un paso atrás después de caerse, en este caso, él solo.