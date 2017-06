Canet, el aspirante inesperado Canet, por delante de Fenati para ganar la carrera del domingo en Assen. / AFP/Vincent Jannink «De momento no veo a Mir presionado. Yo he de seguir trabajando para aprender a soportar esa exigencia de cara al año que viene», analiza «En 2016 iba colándome en cada curva, ahora pienso encima de la moto», resalta MOISÉS RODRÍGUEZ valencia. Miércoles, 28 junio 2017, 00:27

En las entrañas del circuito de Assen, Arón Canet encarnó al estudiante que lo deja todo para última hora. Se aprendió de carrerilla una parrafada, un análisis de la carrera que interpretaba ante la decena de micros que le pusieron delante. Tenía prisa. «Casi pierdo el avión. Por cinco minutos. Llegué sin aire a la puerta de embarque, corriendo por toda la terminal con el trofeo. ¡Pesaba lo suyo, que es todo de hierro!», relata. Así, a la carrera, sin buscarlo, se ha convertido en un firme aspirante al Mundial en Moto3. Aunque reitera que no es el objetivo para 2017, el de Corbera ya se coloca en su abanico de candidatos en el que también están el líder, Joan Mir, Romano Fenati y Jorge Martín.

«Si llegamos con opciones a Valencia, por supuesto que lo vamos a pelear. Pero insisto en que no me lo planteo como un objetivo», señala el piloto del Estrella Galicia, que sí se muestra satisfecho con su progresión con respecto al año pasado, en que debutó en el Mundial: «Ya comenté que en Assen hice la mejor carrera de mi vida. Me sorprendió. En 2016 siempre iba con el gancho en el cuello, colándome en cada curva. No seguía una estrategia. No soy un piloto que se base en ir muy, muy rápido. Me gusta poder pensar encima de la moto».

Canet va a revisar una y otra vez la carrera en la Catedral. «Si te das cuenta, los cuatro que están delante en el campeonato estamos en el mismo sitio en la curva 10», resalta. «¿Cuando pensé en que podía ganar? En el momento en que llegué al grupo delantero. Cuando empecé a tirar para cogerlos rodaba 42.9 con el agua al cuello. Al alcanzarlos y comprobar que iban en 44 pensé: '¡Perfecto!'. Estaba en mi salsa».

El desenlace es conocido. Evitó el capote de Mir. «Cuando frenas tarde no necesitas protegerte. Él intentó que lo pasara, frenó demasiado y se tocó con Martín. A partir de ahí se le descontroló todo», indica Canet, que interpretó con acierto que la rueda buena era la de Fenati.

Pese a los escasos siete puntos que sumó en Assen, Canet no ve a Joan Mir afectado por la presión del liderato. Es más, considera que ha de analizarlo: «Es el único de los que estamos arriba en el Mundial que todavía no ha sumado un 0. He de seguir luchando con él en este campeonato. Tengo que continuar trabajando para aprender a soportar esa exigencia de cara al año que viene».

En 2016, Canet viajó directamente de Holanda a Alemania, pero este año ha preferido entrenar esta semana en casa. En Sachsenring fue rápido, pero no quiere hacer ningún pronóstico de cara al próximo fin de semana. «Es que en cada circuito empezamos de cero», comenta. Firmaría, como es lógico, volver a ganar e irse al verano a cinco puntos de Mir. Le ha cogido el gusto al podio, aunque hasta el GP de Australia no pueda desconchar champán al ser menor de edad: «Si te digo la verdad, es hasta bonito. Motiva porque es como si estuvieras diciendo: '¡Este mocoso os ha ganado!'».